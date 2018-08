Política

Pleno de investidura

Alonso dice al PNV que tendrá sus votos si aboga por la moderación

O.A. | EITB.EUS

23/11/2016

El parlamentario 'popular' ha tendido la mano al PNV para dialogar y dar estabilidad al Gobierno Vasco.

El parlamentario 'popular' y presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha tendido la mano al PNV para el diálogo siempre y cuando los jeltzales aboguen por el camino de la moderación. Alonso le ha advertido al PNV que no van a poder apoyar sus iniciativas si se inclina hacia el camino soberanista. "No estaremos para apoyar lo que no quiera apoyar EH Bildu", ha añadido.

Al comienzo de su intervención, Alonso se ha referido al acuerdo del gobierno entre el PNV y el PSE-EE y lo ha definido como un acuerdo "desigual", ya que según Alonso el PNV ha conseguido que su socio acepte su pensamiento único nacionalista, que rubrique una ruta soberanista para esta legislatura y que reconozca el derecho a decidir de la nación vasca siguiendo vías legales. Ha añadido que el PP echa en falta más ambición en el acuerdo, "aunque en el apartado soberanista la ambición es desbordante".

Alonso ha comparado al PP con el PSE-EE, y ha dicho que a pesar de que "nos echaron de la Mesa" del Parlamento Vasco y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz los 'populares' siguen defendiendo sus ideas en el Parlamento Vasco. Alfonso Alonso considera que "ahora que han expulsado de cualquier campo de decisión al PP y han amarrado al PSE-EE" los jeltzales se siente con las manos libres para iniciar el camino hacia un nuevo estatus.

Alfonso Alonso ha dicho que el problema de Euskadi no está en la estructura política del Estado español ni en su relación con el Estado, si no que está de puertas para dentro. Al respecto, ha mencionado como problemas el envejecimiento de la población vasca, el crecimiento vegetativo negativo, el descenso de la recaudación y las exportaciones, entre otros. Además, ha dicho que esos problemas no se resuelven echando la culpa a los demás.

Por otra parte, ha presentado al PP como garantía de la unidad de España y de la soberanía nacional, y se ha comprometido a llevar al Parlamento Vasco los debates que están en la calle, citando por ejemplo la RGI y la labor de Lanbide.

"Desde el PP estamos convencidos que solo sumando Euskadi encontrará un camino de progreso, de estabilidad y confianza. Apostamos por una sociedad abierta, sin tener que elegir entre ser vasco o español".

También se ha referido a la intervención de Maddalen Iriarte y ha dicho que no puede estar más lejos del discurso de EH Bildu. Ahora bien, ha subrayado que le ha gustado la importancia que le ha dado a la igualdad entre hombres y mujeres y las referencias a las mujeres.

Alfonso Alonso ha reconocido la legitimidad para formar gobierno al PNV, pero ha subrayado que su partido no le puede dar su apoyo en la investidura por que se sienten "alternativa". Aun así, ha tendido su mano al diálogo.