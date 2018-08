Política

PARLAMENTO DE NAVARRA

Foro Social: 'El 2017 va a ser fundamental en el desarme de ETA'

AGENCIAS | REDACCIÓN

22/02/2017

Miembros del Foro Social Permanente han presentado hoy en el Parlamento de Navarra su diagnóstico sobre la fase en que se encuentra el desarme de ETA y sus propuestas para los próximos meses.

El Foro Social Permanente considera que se dan las condiciones para que "ETA entre lo más rápidamente posible en la fase de desarme y destrucción de armas" y apuesta porque el Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra y la Mancomunidad Única de Iparralde contribuyan a que ese desarme se desarrolle con éxito.

El hecho de que cinco años y medio después del anuncio del cese de la actividad armada de ETA todavía no se haya producido el desarme ha sido calificado como "grave" por el portavoz del Foro Social Agus Hernan, quien ha instado a buscar la manera de que este ciclo se pueda cerrar y ha opinado que 2017 va a ser un "año fundamental" en ese terreno.

"Una vez que ETA ha manifestado su disponibilidad de acometer la destrucción de armas debe dar continuidad a ese proceso", ha sostenido Juan Jesús Soria.

En ese proceso los parlamentos navarro y vasco deberían ser agentes activos, según Soria, quien ha pedido a los gobiernos español y francés que "no trunquen el momento de esperanza que vive la sociedad", que asuman sus "responsabilidades y coadyuven a un desarme ordenado, seguro y transparente".

Valoración de los parlamentarios

"Un desarme sin autocrítica es un desarme incompleto, necesitamos un desarme intelectual de ETA, con reconocimiento del daño causado", ha sostenido el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez.

Por EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha afirmado que el desarme es "un paso esencial para acercarse a un escenario de paz, debería ya estar hecho, es hora de que se lleve a cabo lo más rápido posible". Ha calificado de "surrealista" que ETA desee desarmarse y que los estados español y francés "obstaculicen" ese proceso.

El parlamentario de Podemos Rubén Velasco ha considerado que es una pena que desde que ETA anunció el cese de la actividad armada no se hayan dado los pasos para culminar el desarme y ha opinado que el Estado español puede hacer más de lo que está haciendo.

Por I-E, José Miguel Nuin ha dicho que resulta difícil entender que no se haya producido ya el desarme de ETA, es "un escenario absurdo, ilógico, no tiene comprensión ni explicación fácil". Ha añadido que la primera responsabilidad es de ETA, pero no es exclusiva y en ese sentido ha criticado al Estado español.

El parlamentario de UPN Iñaki Iriarte ha subrayado la necesidad de llegar a la paz y para ello ha dicho que el primer paso es que ETA se desarme.

Para la parlamentaria del PSN Inmaculada Jurío resulta "increíble"que ETA todavía no se haya disuelto, haya pedido perdón y reconocido la falta de legitimidad de sus actos. A eso ha añadido que "ni por parte de ETA ni del Estado se ha manifestado una voluntad firme de acabar con todo esto".

"Se está equiparando una banda terrorista con el Estado y no tiene nada que ver", ha aseverado Javier García (PPN), quien ha dicho que ETA debe disolverse, entregar las armas, pedir perdón y resarcir el daño hecho.