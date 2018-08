Política

Rajoy, sobre el artículo 155: 'No descarto nada, todo a su tiempo'

08/10/2017

El presidente del Gobierno ha manifestado que impedirá "que cualquier declaración de independencia se plasme en algo".

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha asegurado que no descarta aplicar el artículo 155 de la Constitución, pero que antes de aplicar medidas como esta o el estado de excepción tendrá que hablar, según se vayan produciendo los acontecimientos en Cataluña, con otras fuerzas políticas. En este sentido, Rajoy ha afirmado que mantiene un diálogo "bastante fluido" con el PSOE y Ciudadanos.

"Lo ideal sería que no hubiese que tomar soluciones drásticas, pero para ello tendrían que producirse rectificaciones", ha asegurado en una entrevista en el diario 'El País'.

Rajoy ha recalcado que España "no se va a dividir" y que la "unidad nacional" se mantendrá. "Emplearemos para ello todos los instrumentos que nos da la legislación. Corresponde al Gobierno tomar la decisión y hacerlo en el momento concreto. Hemos oído a mucha gente. Creo que sabemos lo que piensan los españoles. Y deben saber que el Gobierno también conoce lo que tiene que hacer", ha subrayado.

"Quiero decir una cosa con absoluta claridad: mientras la amenaza de una declaración de independencia no desaparezca del panorama político va a ser muy difícil que el Gobierno no tome decisiones", ha destacado. "Mientras no se vuelva a la legalidad, yo desde luego no voy a negociar", ha afirmado.

El presidente del Gobierno ha manifestado que impedirá "que cualquier declaración de independencia se plasme en algo" y que "España va a seguir siendo España y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo".

Actuación de los Mossos

Al ser preguntado sobre la actuación de los Mossos d'Escuadra en el 1-O, Rajoy ha respondido que tanto estos como la Policía Nacional y la Guardia Civil estaban en Cataluña bajo las órdenes de los jueces, por lo que son ellos quienes deben decir si actuaron de forma correcta o no, al tiempo que ha confirmado que los agentes desplazados a la comunidad catalana continuarán allí "mientras las cosas no vuelvan a la normalidad".

Adelanto electoral y reforma de la Constitución

Ante la situación en Cataluña, Rajoy asegura que no tiene "ninguna" intención de adelantar las elecciones generales en España. Asimismo, ha considerado que tampoco es momento de hablar de una posible reforma de la Constitución. "En el futuro se puede hablar de muchas cosas. Lo que le puedo decir es que a algunas cosas no voy a renunciar, como son la soberanía nacional y la unidad nacional. Pero se puede hablar y dialogar. Hay ya una comisión en el Congreso. Pero todo eso es para el futuro y sin que tenga nada que ver con el desafío de estos días", ha concluido.