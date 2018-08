Política

Puigdemont: 'Si el Estado no responde, haremos lo que hemos venido a hacer'

Agencias

08/10/2017

Según Marta Pascal (PDeCAT), el president efectuará una "declaración simbólica" el martes en la sesión del Parlament.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha lamentado que el Estado no acepte ninguna propuesta de mediación, y ha declarado que "si el Estado no responde positivamente, nosotros haremos lo que hemos venido a hacer".

Lo ha dicho en un reportaje del programa '30 minuts' de TV3 recogido por Europa Press, donde no ha dado más detalles sobre sus planes inmediatos tras el referéndum, ni tampoco sobre si será en el pleno del Parlament del próximo martes donde previsiblemente declarará la independencia.

TV3 emitió un avance del reportaje en el que presidente sí hablaba de esta declaración: "La declaración de independencia está prevista en la ley del referéndum como aplicación de los resultados. Por lo tanto, aplicaremos aquello que prevé la ley" -esta frase no aparece en el reportaje final-.

Asimismo, Puigdemont ha admitido no tener contacto con el Gobierno de España: "Hace tiempo que no tenemos porque ellos rehuyen hablar de este tema. Ellos querrían -ha añadido- que de este tema no se hablara".

"Lo que está pasando en Cataluña es real, les guste o no. Son millones de personas que han votado, que quieren decidir, tenemos que hablar de esto. ¿De qué creen que hemos de hablar? ¿Por qué se piensan que la gente se mueve? La gente no se mueve y hace frente a la violencia policial por una reforma del modelo de financiación. Seamos honestos todos juntos. Tenemos que hablar de Cataluña y no quiere hablar de ello", ha asegurado Puigdemont.

Enric Millo

El programa "30 minuts" también ha entrevistado al delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, que se ha preguntado por qué el referéndum de independencia debe ser la solución.

"Yo me pregunto, ¿por qué la solución de un conflicto debe ser un referéndum? Un referéndum al final es el síndrome del 50 más 1. Hay ganadores y perdedores. Ganadores y perdedores. Al día siguiente, ¿qué hemos arreglado? El conflicto sigue allí. No lo hemos resuelto. Soy partidario de buscar una fórmula de consenso. Dialogar mucho, buscar puntos de conexión, ceder todos un poco y seguir trabajando juntos", ha comentado Millo.

Declaración simbólica

Según ha declarado la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, a la cadena británica BBC, el president efectuará una "declaración simbólica" el próximo martes ante el Parlamento.

Con estas palabras, la dirigente de la formación nacionalista y eurodiputada dejó entrever que Puigdemont, compañero de partido, abordará la situación actual en Cataluña, pero no llegará a lanzar una declaración unilateral de independencia, señaló este medio.

Pascal indicó que el presidente de la Generalitat reconocerá ante el parlamento regional la validez del referéndum convocado el 1-0, aunque el Gobierno español y la Justicia lo ha declarado ilegal.

Asimismo, recordará que un alto porcentaje de catalanes votaron a favor de la independencia en la citada consulta y hablará sobre el camino que seguirá su Ejecutivo para lograr la inndependencia, explicó la coordinadora general del PDeCAT a la BBC.