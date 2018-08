Anonymous bloquea la web del Tribunal Constitucional

El grupo de hackers Anonymous ha atacado este sábado la página web del Tribunal Constitucional, que a las 11:30 horas aún no había sido restablecida, dentro de una campaña de ciberataques contra España bajo el título 'Operation Free Catalonia'.



Los hackers han atacado la página utilizando un método conocido como ataque de denegación de servicio (DDoS), que satura el servidor en que está alojada la página web de peticiones de acceso, de modo que termina por bloquearse.



El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) ha confirmado la amenaza informática expresada en cuentas de Twitter asociadas al grupo de hackers, que emplean los hashtags #OpCatalunya y #FreeCatalunya, y ha indicado que durante las últimas semanas, varias páginas estatales han recibido diferentes ciberataques bajo estos mismos lemas.

Some hours before the start. #Anonymous #OpCatalunya #FreeCatalonia

The justice is coming. Spain be ready. Cyber attacks loading: 99% pic.twitter.com/7CQi1hoGG4