Anonymousek Auzitegi Konstituzionalaren webgunea blokeatu du

Anonymous hacker taldeak Auzitegi Konstituzionalaren webgunea blokeatu du larunbat honetan. Espainiaren aurkako zibererasoen baitan burutu du ekintza hau, 'Operation Free Catalonia' lelopean. 11:30ean oraindik ez dute berriro martxan jartzea lortu.

Zerbitzuak ukatzeko erasotzat (DDoS) ezaguna den bidea erabili dute hackerrek webgunea erasotzeko. Sarbide eskaerak oinarritzen diren agindupekoa ataskatzen du, eta, ondorioz, blokeatu egiten da.

Segurtasun Nazionaleko Departamentuak (DNS) baietsi du Twitterreko kontuetan azaldutako mehatxu informatikoa; #OpCatalunya eta #FreeCatalunya traolak erabili dituzte. Halaber, azken asteotan Espainiako Estatuko hainbat orrialdek hainbat zibereraso izan dituztela azaldu du lelo horiekin.

Some hours before the start. #Anonymous #OpCatalunya #FreeCatalonia

The justice is coming. Spain be ready. Cyber attacks loading: 99% pic.twitter.com/7CQi1hoGG4