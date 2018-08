Política

'Caso De Miguel'

Alberdi destapó la trama al perder un contrato por negarse a pagar comisiones

AGENCIAS | REDACCIÓN

19/03/2018

La abogada Ainhoa Alberdi ha explicado que el exdirigente del PNV alavés, Alfredo de Miguel, le retiró un contrato público que ya le había sido adjudicado por negarse a pagar una comisión.

La abogada Ainhoa Alberdi, que destapó la presunta trama de cobro de comisiones que sienta en el banquillo a exdirigentes del PNV alavés, ha explicado hoy que el "empujón" para denunciar se lo dio la orden del principal imputado en esta causa, Alfredo de Miguel, de excluirla de un contrato al negarse a pagar la supuesta "mordida" reclamada.

Alberdi ha vuelto a testificar hoy en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Álava, en esta ocasión en relación con otra de las contrataciones con el Parque Tecnológico de Álava (PTA) que se investigan en esa causa, la que se firmó con el Estudio Técnico de Obras y Arquitectura S.L. (Stoa) en el marco de la ampliación del parque y donde una nueva firma de Alberdi (Alberdi-Vicinay Consultores) estaba subcontratada.

Esta letrada fue la que el 2 de diciembre de 2009 denunció ante la Fiscalía de Álava que los principales imputados en esta presunta trama corrupta le reclamaron una comisión ilícita de 100.000 euros tras haber sido adjudicado en 2006 a su empresa -Urbanorma- un contrato para la ampliación del citado parque tecnológico.

Alberdi ha explicado hoy que el "empujón" que le llevó a denunciar fue el hecho de que después de negarse a pagar se le excluyera por orden de De Miguel de otro contrato cuando ya había sido adjudicado.

"Ante mi negativa (a pagar) me encuentro que algo que ya estaba dado ya no es para mí", ha descrito Alberdi, que también ha indicado que este hecho le sirvió para concluir que no iba a poder volver a contratar con las administraciones.

Tal y como relató la pasada semana la letrada, De Miguel le dijo en noviembre de 2008 que tenía que "pasar por caja" y le envió un mes después un correo electrónico en el que le pedía los 100.000 euros con un "lo nuestro lo dejamos en 100".

Alberdi ha indicado hoy que paralelamente a esa situación ella volvió a concurrir a un nuevo concurso con el PTA esta vez junto a Stoa, de la que la que era administrador Sergio Fernández Oleaga, también imputado en la causa por supuestamente haber abonado una comisión a Kataia Consulting, la empresa sobre la que supuestamente pivotaba la trama, tras haber logrado precisamente ese contrato.

Stoa firmó el contrato con el PTA en enero de 2009 y en un principio la firma de Alberdi estaba subcontratada en el mismo. Sin embargo, la letrada ha indicado hoy que tras la adjudicación Oleaga cambió de actitud y empezó a darle "largas". De hecho finalmente Stoa sustituyó a la firma Alberdi-Vicinay por otra empresa, Lugarfive.

Alberdi ha explicado que tras el verano de 2009 -no ha recordado la fecha exacta- se reunió con Oleaga para tratar de llegar a un acuerdo y que de ese encuentro, que ella grabó -hoy se ha escuchado esa conversación- salió con tres conclusiones: que Oleaga tenía como "padrino" para ese contrato con el PTA a De Miguel, que éste había ordenado que se le excluyera del mismo en venganza por no abonar la comisión y que no iba a volver a poder contratar con las administraciones.

Coincidiendo con la declaración de Alberdi, en el exterior del Palacio de Justicia se ha concentrado la plataforma contra la corrupción "Adi!”.

El juicio por estos hechos continuará el próximo lunes.