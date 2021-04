29/04/2021 10:27 Política CORONAVIRUS Urkullu no aboga por un estado de alarma "a la carta" por autonomías ANE SANTESTEBAN | EITB MEDIA Mendia, por su parte, asegura que el estado de alarma "no es la panacea" para evitar contagios. Escuchar la página Escuchar la página

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha mostrado crítico con la opción de establecer el estado de alarma solo en algunas comunidades ya que "estamos en una situación de pandemia global", por lo que ha reiterado su apuesta por prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo en todo el Estado.

A su llegada al Parlamento Vasco, Urkullu ha insistido que no estamos en una de epidemia localizada, sino en una pandemia global, por lo que cree que es "muy cuestionable un estado de alarma a la carta para las CCAA", tal y como insinuó ayer la vicelehendakari y secretaria general de PSE-EE, Idoia Mendia,.

Urkullu ha reiterado que es partidario de prorrogar más allá del 9 de mayo el estado de alarma que se aplica en todo el Estado o, "en todo caso", de activar una vía "con garantías jurídicas" para que las autonomías dispongan de las "herramientas" necesarias para poder hacer frente a la crisis sanitaria de la covid-19.

El lehendakari ha destacado que se ha constatado que Euskadi "no es la única" comunidad autónoma que demanda mantener este instrumento jurídico con el fin de disponer de herramientas con las que activar medidas de respuesta a la pandemia.

Por ese motivo, ha afirmado que es necesario reflexionar sobre cuáles son las herramientas que pueden aplicarse "en el conjunto del Estado", dado que esta es la forma de actuar que se ha demostrado "eficaz".

Mendia asegura que el estado de alarma "no es la panacea" para evitar contagios

La vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, por su parte, ha asegurado que en el seno del Gobierno Vasco no hay "ninguna fricción" entre el PNV y el PSE-EE en torno a la conveniencia o no de mantener el estado de alarma más allá del 9 de mayo, aunque ha advertido de que este instrumento jurídico, cuya prórroga reclama el PNV pero que el Ejecutivo central rechaza alargar, "no es la panacea" para evitar los contagios de la covid-19.

"Se ha descubierto que el estado de alarma no es la panacea para los contagios. Hemos llegado a un nivel muy alto de contagios con un estado de alarma, es decir, que no garantiza que no los haya", ha indicado.

Mendia, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, se ha referido este jueves al debate abierto en torno a la posibilidad de prorrogar el estado de alarma actual o, en su defecto, de aplicar esta figura jurídica solo en determinadas zonas del Estado espalol.

VÍDEO: Mendia asegura que el estado de alarma ''no es la panacea'' para evitar contagios

1:53

Zupiria: "No podemos responder a qué va a pasar a partir del 10 de mayo"

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado que el Ejecutivo está haciendo un esfuerzo para que, una vez finalizado el estado de alarma, se pueda contar con un respaldo legal que garantice las decisiones. Sin embargo, ha advertido de que, hoy por hoy, no se puede aclarar cuál será el escenario.

El consejero ha explicado que la carta que el lehendakari envió a Pedro Sánchez para prorrogar el estado de alarma aún no ha tenido respuesta y ha añadido que la preocupación del Gobierno Vasco cada vez es mayor: "No tenemos manera de responder a qué va a pasar a partir del 10 de mayo".



Zupiria tiene claro que "en los próximos meses vamos a necesitar unas normas básicas y tenemos que informar a la ciudadanía de qué manera y en qué ámbitos van a tener que cumplir esas normas". "Pero creo", ha dicho, "que no lo aclararemos antes del 4 de mayo".

EH Bildu pide al Gobierno Vasco que actúe ante la covid y no ruegue a Madrid

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha apelado al Gobierno Vasco a que utilice todos los mecanismos a su disposición para combatir la pandemia y que no esté "permanentemente rogando" al Gobierno español para que prorrogue el estado de alarma.

Iriarte ha mostrado su preocupación por la situación actual y su "estupor por el espectáculo tan triste" que, a su juicio, han dado Urkullu y Mendia.

Ha insistido en que es "grave y preocupante" que dentro del Gobierno Vasco sus socios, PNV y PSE-EE, no sean capaces de ponerse de acuerdo sobre esta cuestión tan relevante como es hacer frente a la covid, porque "priorizan los intereses partidistas y los mensajes contradictorios".

Tras afirmar que la ciudadanía necesita todo lo contrario, "seguridad y certezas", Iriarte ha acusado al Gobierno Vasco de actuar desde la "improvisación, la indefinición y la falta de acuerdo" y ha argumentado que la clave de esta cuestión no es estado de alarma sí o no.

A su juicio, el Ejecutivo de Vitoria debe utilizar "todos los mecanismos a su alcance para hacer frente a la pandemia" y ha mencionado explícitamente las leyes de Salud y de Emergencias.

Ramiro Gonzalez ve inviable un estado de alarma "a la carta"

El diputado general de Araba Ramiro González, ha asegura en una entrevista en "Boulevar Informativo" de Radio Euskadi que le gustaría que Pedro Sánchez cambiara de opinión sobre la derogación del estado de alarma el próximo 9 de mayo "con o sin elecciones en Madrid", aunque según ha dicho "no entendería que cambiara de opinión por ese motivo".

Además, ha recalcado que las Comunidades Autónomas tienen que tener instrumentos que son “imprescindibles” para hacer frente a esta situación. “Sin estado de alarma la inseguridad jurídica de las medidas que pudiera adoptar Euskadi sería absoluta” ha recalcado.