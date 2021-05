20/05/2021 06:34 Política GOBIERNO DE CATALUÑA Elsa Artadi renuncia a formar parte del Gobierno de Pere Aragonès EITB MEDIA | AGENCIAS Concretamente, ha renunciado a asumir la Vicepresidencia de la Generalitat y la Conselleria de Economía y Hacienda. Además, de diputada es la líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona. Escuchar la página Escuchar la página

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi. Foto de archivo: EFE

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha renunciado en las últimas horas a asumir la Vicepresidencia de la Generalitat y la Conselleria de Economía y Hacienda. La diputada en el Parlament y líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, ha manifestado que la decisión se debe a su compromiso de "luchar por cambiar la alcaldía de Barcelona" desde la oposición.

"Yo no he dicho no al Gobierno, yo he afianzado mi compromiso con Barcelona", ha indicado en una entrevista concedida al canal de televisión 3/24.

En la entrevista ha subrayado que seguirá su curso tanto en el Ayuntamiento de Barcelona, como de vicepresidenta de Junts y como diputada en el Parlament "como apuesta personal pero también de partido".

Ha manifestado también que "seguramente lo más fácil y con más prestigio" habría sido entrar en el Govern, pero que quiere dar valor a la palabra dada durante los últimos años y seguir haciendo oposición en el Ayuntamiento de Barcelona, frente al Gobierno de los Comuns y el PSC.

Artadi ha explicado que en las últimas horas ha anunciado su decisión al secretario general del partido, Jordi Sànchez, a Carles Puigdemont, a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y a los afiliados de la formación en una carta.