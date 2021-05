30/05/2021 14:06 Política Acto de EH Bildu en Ordizia Otegi acusa al PNV de "denigrar" el debate político "con mentiras y manipulación" EiTB Media | Agencias "El mito de la gestión jeltzale ha caído", ha dicho Otegi. Aizpurua ha criticado el "juego sucio" contra EH Bildu. Alkorta ha denunciado el "circo mediático" creado en torno a Corrugados. Escuchar la página Escuchar la página

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado al PNV de tratar de "limitar la ambición nacional de este país, de renunciar al proyecto nacional" y de intentar "denigrar" el debate político "con fakes, mentiras, manipulación, porque, cuando no se tiene proyecto, se busca el fango", al cual ha asegurado no se van a meter.

"Nadie tiene derecho de renunciar al proyecto ambicioso que va, en nuestro caso, hasta la independencia nacional de este país", ha afirmado, al tiempo que ha dicho que "el mito de la gestión" jeltzale ha "caído".

Otegi se ha referido en estos términos en el acto que EH Bildu ha celebrado, bajo el lema 'Zurekin' ('Contigo', en euskera) para agradecer a sus alcaldes el trabajo realizado en estos dos primeros años de la presente legislatura, en el que también han tomado la palabra los alcaldes de la coalición Adur Ezenarro, Ohian Mendo, Iñigo Hernando, Pablo Ortiz de Latierro, Nagore Alkorta y la diputada Mertxe Aizpurua.

El dirigente de EH Bildu ha manifestado que la coalición no tiene "miedo al debate", ya que tiene propuestas y proyecto de país, y son "conscientes de los retos que hay por delante" y de los cuales "algunos no se han enterado". Así, ha señalado que están "muy tranquilos, con toda la confianza y el cariño del pueblo", mientras otros están "muy nerviosos".

En este contexto, ha advertido de que no les van a poner nervioso "con unas declaraciones después de 14 años en la cárcel, después de la represión". "O se construyen sociedades en función de los intereses de unos pocos o en función de los de las mayorías sociales. Miedo e incertidumbre o certezas y seguridad, esa es la batalla en los próximos años", ha sostenido, al tiempo que ha defendido que EH Bildu representa "un orden alternativo que da seguridad a la gente".

Arnaldo Otegi abraza a la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta. Foto: EFE

Tras citar los "socavones" del Metro de Donostia-San Sebastián, del Tren de Alta Velocidad o de la venta de Euskaltel, Otegi se ha preguntado de "qué política se está hablando" y ha asegurado que "el mito ha caído, y eso les pone nerviosos", en alusión al PNV, sin citar a la formación jeltzale.

"No hay más que ver lo ocurrido en Azpeitia con la alcaldesa y Corrugados", ha señalado para, a continuación, preguntarse "quién habla de que Iberdrola se vaya a Guadalajara", cuando los dueños de la empresa han dicho que ha sido así "porque los responsables de los tres territorios no han hecho lo suficiente para que no sea así".

Por su parte, Mertxe Aizpurua ha puesto en valor el sentimiento de "colectividad" en los alcaldes que llevan "el sello de EH Bildu", que representan "una alternativa real de cambio y de forma de proceder en los ayuntamientos". "Los adversarios políticos se están dando cuenta", ha señalado.

La diputada de EH Bildu también ha criticado el "juego sucio" contra EH Bildu y ha señalado que la coalición "no tiene precio" y va a seguir trabajando por los intereses de este pueblo y ha puesto en valor la "dignidad" de la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta, en su gestión sobre Corrugados.

La aludida, Nagore Alkorta ha agradecido el apoyo recibido y ha recordado el "vértigo" que le supuso presentarse a las elecciones a la Alcaldía de Azpeitia y ha apuntado como prioridades impulsar la economía y atender las necesidades de los ciudadanos.

También ha trasladado que la voluntad del Ayuntamiento ha sido siempre "reunirse" con Diputación y Gobierno Vasco para abordar la reapertura de Corrugados y ha criticado el "circo mediático" creado en torno a este tema, anunciando las citadas instituciones pérdida de "puestos de trabajo ficticios" y acusando de ello al Gobierno municipal. Frente a ello, ha abogado por poner en marcha "un modelo diferente, poco a poco" y ha asegurado que trabajarán para ello.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en Ordizia (Gipuzkoa). Foto: EFE