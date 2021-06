03/06/2021 13:13 Política ICETA Iceta insta a las autonomías a que cumplan la DAC “porque nos conviene a todos” o.p. | eitb media Iceta ha recordaddo que las medidas son de "obligado cumplimiento" y reprocha a Urkullu su actitud. El experto Juanjo Álvarez afirma que la DAC es meramente propositivo sin un Estado de Alarma. Escuchar la página Escuchar la página

El ministro de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de España, Miquel Iceta, ha encarecido a las autonomías a que cumplan las restricciones aprobadas ayer en el Consejo Interterritorial de Salud "no porque sea una obligación sino porque nos conviene a todos".

Iceta, quien ha estado hoy en Bilbao inaugurando el Edificio de la Antigua Aduana, asegura que la Declaración de Actuaciones Coordinadas (DAC) aprobada en el Consejo Interterritorial de Salud, una vez publicada mañana en el Boletín Oficial del Estado, "deviene en una orden de obligado cumplimiento en todo el territorio".

Ha insistido en pedir a todo el mundo "que la cumpla (la DAC de ayer) pero no porque sea una obligación sino porque nos conviene a todos. Nadie ha de ver lo que se aprobó ayer como una imposición, sino como el establecimiento de criterios lo más ampliamente compartidos para hacer frente a la pandemia", ha subrayado.

El ministro ha recordado que la pandemia "no ha terminado, no conoce fronteras administrativas y, por tanto, la existencia de pautas comunes de actuación nos parece lógica".

El lehendakari Iñigo Urkullu ha enmarcado en el "desconcierto absoluto" las decisiones adoptadas ayer en el Consejo Interterritorial de Salud. Ha considerado que invaden competencias autonómicas y ha dejado claro que Euskadi seguirá su propia "hoja de ruta", el Plan Biziberri, para hacer frente a la pandemia.

Iceta ha contestado que no iba a criticar al lehendakari, "pero debo matizarle. Dice que el Gobierno impone, mire, no. La decisión se tomó ayer por votación de las comunidades autónomas, el gobierno propuso, pero ni siquiera votó" le ha reprochado.

Componente legislativo o propostivo

En contraposición a las declaraciones de ayer de la ministra de Sanidad Carolina Darias, el catedrático de Derecho Internacional Juanjo Álvarez, ha afirmado hoy en Boulevard de Radio Euskadi, que las decisiones del Comité Interterritorial de Salud podían tener carácter impositivo siempre que estuvieran sustentadas en el Decreto de Estado de Alarma y consensuadas por la mayoría de comunidades.

Ha recordado que al no haber actualmente ninguna normativa de excepción en vigor, "esas decisiones del Comité Interterritorial no tienen componente legislativo, sino que tienen componente propositivo. El estado actual de la situación no modifica el artículo 149 de la Constitución sobre las competencias, no modifica las competencias". Por lo tanto, ha asegurado que la propuesta que realiza Sanidad no puede ser de obligado cumplimiento "porque no hay un motivo de alarma en términos de Estado que permita la centralización de la competencia. El Comité Interterritorial no tiene capacidad para cambiar esa competencia".

Según Álvarez "podrá imponer medidas para todo el territorio cuando haya un Estado de Alarma para todo el territorio. Cuando no lo hay, ese tipo de criterio no es proyectable con carácter obligatorio para las comunidades, que son los titulares de la competencia sanitaria, la de ejecución de Salud Pública y de Protección Civil", ha sentenciado.