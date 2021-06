09/06/2021 11:48 Política PARLAMENTO VASCO Elkarrekin Podemos-IU destaca la reducción de las sanciones en la ley antipandemia EITB MEDIA | AGENCIAS El marco sancionador era uno de los aspectos de la propuesta de PNV y el PSE con los que más discrepaba la coalición morada. Gorrotxategi ha explicado este miércoles los detalles del acuerdo a tres. Escuchar la página Escuchar la página

Elkarrekin Podemos-IU ha subrayado que dentro del acuerdo en torno a la ley antipandemia ha logrado rebajar el marco sancionador, conceder más protagonismo a la sociedad civil e incluir medidas para un mayor control parlamentario de la acción de Gobierno.

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha comparecido este miércoles en el Parlamento Vasco para explicar los detalles del acuerdo que su grupo ha alcanzado con el PNV y el PSE-EE en torno a la proposición de ley de pandemia registrada por estos grupos en el Parlamento Vasco.

Miren Gorrotxategi, que ha definido el acuerdo como "importante y sincero", ha destacado que su grupo ha logrado una reducción "sustancial" del marco sancionador, uno de los aspectos de la propuesta de PNV y el PSE-EE con los que más discrepaba la coalición.

Ha anunciado que no solo se reducirá el apartado de las sanciones en el articulado final, sino que, además, desaparecerá del mismo el concepto de "reincidencia".

De este modo, no habrá sanciones mayores para quienes sean descubiertos en más de una ocasión sin mascarilla, según ha explicado Miren Gorrotxategi, quien ha afirmado que "hay que apostar por la pedagogía y no por el castigo". "No podemos dejar sobre la ciudadanía toda la responsabilidad", ha añadido.

Otra de las aportaciones de Elkarrekin Podemos-IU se refiere a la participación de la sociedad civil en los órganos de regulación de la pandemia, ya que "no podemos repetir errores del pasado".

Gorrotxategi ha citado los ejemplos de la comunidad educativa, que podrá estar presente en los órganos en los que se decida si deben cerrarse de nuevo los colegios, o de las plataformas de defensa de la sanidad pública, que podrán asistir a los foros en los que se analicen fórmulas para reforzar Osakidetza.

El acuerdo contempla, asimismo, medidas para un mayor control parlamentario de la acción de Gobierno. La portavoz de la coalición ha manifestado que la consejera de Salud, o cualquier otro cargo que corresponda, "tendrá que comparecer cuantas veces sea necesario" ante el Parlamento y "no solo" para dar cuentas de los datos epidemiológicos "sino también de la social y económica".

La representante de Elkarrekin-Podemos-IU ha afirmado que aunque lo deseable sería "no tener que aplicar nunca esta ley", pero que es necesario estar "preparados".