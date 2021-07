28/07/2021 11:04 Política Juicio por el sumario 13/13 Según dos gendarmes, no había huellas de los acusados en el zulo encontrado cerca de Burdeos EiTB Media Además, el preso Jurdan Martitegi ha desmentido que utilizase a la acusada Saioa Agirre, su novia hasta 2006, como intermediaria para hacer llegar comunicaciones a Arantza Zulueta. Escuchar la página Escuchar la página

La sexta sesión del juicio por el sumario 13/13 se desarrollará este miércoles en la Audiencia Nacional. En la última sesión del proceso, dos gendarmes franceses han declarado que en el zulo hallado en 2011 cerca de Burdeos no había huellas de los acusados, tras afirmar la Fiscalía que encontraron el escondite gracias a la documentación aprendida en los despachos de los abogados de los presos.

Los dos agentes franceses se han adherido en parte a la versión de la Guardia Civil. Ambos han explicado que la Guardia Civil presuntamente encontró en un zulo armas y munición, concretamente, gracias a unos planos requisados a Zulueta.

Sin embargo, los gendarmes han reconocido que la documentación no les llego directamente de manos de la Guardia Civil, sino a través de un juez francés; y han añadido que no encontraron huellas de los acusados.

Además, el preso Jurdan Martitegi ha negado que utilizase a su entonces novia Saioa Agirre como intermediaria. El preso de ETA ha realizado una declaración desde Martutene. Ha desmentido que utilizase a la acusada Saioa Agirre, su novia hasta 2006, para hacer llegar comunicaciones a Arantza Zulueta.

"No la utilizaría para eso nunca…y, además, no tiene sentido", ha dicho Martitegi. El preso ha recordado que "ETA solo encargaba ese tipo de quehaceres a sus militantes, por razones de seguridad", es decir, no acudía a terceras personas para realizar labores de puente. "Las pocas cartas que intercambiamos fueron personales", ha agregado.