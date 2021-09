08/09/2021 17:30 Política Juicio 13/13 Testigos declaran que hubo irregularidades en los registros de los despachos de abogados O.P. | Eitb Media En la última sesión han declarado los representantes de los colegios de abogados de Gipuzkoa y Bizkaia, además de un vecino de Hernani, que ha declarado haber visto a dos desconocidos entrando, dos días antes del registro al despacho de abogados de esa localidad, de noche y con un taladro. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Imagen de los encausados, el día del comienzo del juicio. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Varios testigos, entre ellos, representantes de los colegios de abogados de Guipúzcoa y Vizcaya y un vecino de Hernani, han hecho referencia a irregularidades en los registros de la Guardia Civil en 2010 en los dos despachos en los que detuvieron a cuatro acusados de pertenecer al aparato jurídico de ETA.

En la sesión del juicio por el Sumario 13/13 celebrada hoy, el ex decano del Colegio de Abogados de Guipúzcoa Domingo Arizmendi ha declarado haberse sorprendido de que los agentes parecían buscar documentación y otros elementos "a tiro hecho". Según ha señalado, "se buscaba en sitios inverosímiles, incluso en las cajas de la luz".

Además, ha confirmado que Iker Sarriegi realizó una protesta cuando un guardia civil sacó -como versa en las diligencias- un pendrive de debajo de la mesa del despacho de este acusado. "Dijo que eso no era suyo, yo no me agaché para comprobar de dónde salía", ha relatado el ex decano.

Sobre este registro ha declarado también un vecino de Hernani. Ha asegurado que durante una de las madrugadas anteriores a la actuación de la Guardia Civil vio desde su balcón a varias personas en actitud "vigilante", mientras que otras "taladraban" un árbol sito justo enfrente de la puerta del despacho.

Minutos después, según su testimonio, escuchó durante un rato el sonido del taladro "tanto en la entrada del despacho como dentro". A preguntas del fiscal, ha señalado que no dio aviso a la Ertzaintza o Policía Municipal porque no pensó que se tratara de un robo.

Sobre el segundo registro de un despacho, en el que fueron detenidas Arantza Zulueta y Naia Zurriarain, el representante del Colegio de Abogados de Bizkaia que estuvo presente ha sostenido que formuló una protesta en el acta porque, a su juicio, "se vulneró el secreto profesional" de los letrados cuando la Guardia Civil incautó documentación vinculada con procedimientos "que no tenían nada que ver con la investigación".

Asimismo, ha recordado que, como apuntan las defensas, la puerta del despacho "había sido violentada".

En la sesión de ayer, exmiembros de ETA negaron que las siete personas procesadas en el sumario 13/13, acusadas de integrar "el frente jurídico de ETA, Halboka", les dieran cuenta de órdenes de la organización armada y han subrayado que se limitaban a ejercer su defensa.

Habiendo terminado la ronda de testigos, la siguiente sesión se celebrará el 21 de septiembre.