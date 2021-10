04/10/2021 10:32 Política Entrevista Ortuzar: "El cumplimiento íntegro del Estatuto podría estar en un año si hay voluntad política" Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA El presidente del EBB del PNV ha restado importancia a las palabras de Casado y ha considerado un "grave error" el viraje del PP hacia posturas cercanas a Vox: "Casado se ha acercado a Orban más que a Merkel", ha criticado. Escuchar la página Escuchar la página

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, considera que habiendo "voluntad política" el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika podría estar "en un año". Según ha explicado, "cada competencia tiene su ficha, que está aprobada por el Parlamento Vasco, eso quiere decir que hay un amplio consenso. Lo que se necesita es voluntad política".

En una entrevista ofrecida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Ortuzar ha confiado en que la próxima transferencia en materializarse sea la del Ingreso Mínimo Vital (IMV), ya que es "muy importante" y "existe un compromiso firmado" desde el pasado 20 de mayo entre la exvicepresidenta Calvo y él mismo. "Habrá que convencer por arriba de Escrivá (en referencia al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones español), ya que tendrá amplios conocimientos técnicos pero pocas habilidades políticas", ha precisado.

En cualquier caso, ha señalado que no entendería que "alguien que le pide los votos para sacarle los Presupuestos, incumpla de manera tan flagrante un acuerdo", por lo que ha dado por hecho un acuerdo en cuanto a los PGE, siempre que se aclaren "dudas", se diluciden "cómo van a ser tratadas las materias vascas" y lo referente a los fondos europeos.

Asimismo, Ortuzar ha avalado la propuesta del diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, de adelantar el dinero para las obras del TAV, para luego descontarlo del Cupo. No obstante, ha subrayado que apuestan por la llegada soterrada a las capitales vascas. En su opinión, "es un obrón, sobre todo en Bilbao y Vitoria-Gasteiz... Fijemos, primero, cuál es el proyecto definitivo de estación, el final, adjudiquémoslo y, luego, pactemos cuál es la estación provisional".

En otro orden de cosas, el dirigente jeltzale ha restado importancia a las declaraciones de ayer de Pablo Casado sobre retirar la transferencia de Prisiones al Gobierno Vasco cuando el PP llegue a la Moncloa. Para Ortuzar, a las "bravuconadas de Casado hay que darles poco valor". En su opinión, lo único que revelan estas palabras es que el PNV está en las "antípodas" del Partido Popular de Casado: "Se ha acercado a Orban más que a Merkel", es decir, se ha aproximado a las posiciones de Vox, algo que considera "un grave error" no solo para la democracia sino que también para el propio PP. "Nadie gana las elecciones desde los extremos", ha advertido.

Ortuzar confía en que esta postura "solo le dure un tiempo y luego haga otras cosas. Si no, habrá Gobierno de Sánchez mucho tiempo porque enfrente está la involución total que pone patas arriba el sistema constitucional y el Estado autonómico".

El presidente del PNV también se ha mostrado crítico con la posición marcada por el sindicato ELA, cuyo secretario general ha sido entrevistado minutos antes en la emisora del grupo EITB. Ortuzar ha admitido que es afiliado del sindicato abertzale desde la década de los 80, pero que hace tiempo que no le agradan sus posicionamientos: "Si yo dijera todas las cosas que no me gustan de ELA... Estamos a disgusto con lo que dicen, más que con lo que hacen. Estamos curados de espanto, la verdad".

En esa línea, el dirigente del PNV ha considerado la posible convocatoria de una huelga general, de "aberración", ya que, en su opinión, en la actual situación "no estamos para huelgas, estamos para trabajar, para dar a los pedales" para salir de la crisis.

¿@LakuntzaMitxel y @andoniortuzar se saludan y entablan conversación en el exterior de los estudios de @radioeuskadi pic.twitter.com/x6c31shfmr — Boulevard Radio Euskadi (@Boulevardeitb) October 4, 2021

Cuestionado sobre su relación con EH Bildu, Ortuzar ha manifestado que "es muy difícil" pactar con la coalición soberanista. "Es como el chiste del intermitente, ha veces va bien, y a veces mal. Siguen una política por táctica, y así es muy difícil", ha señalado. Ortuzar ha contrastado esa actitud con la que mantiene EH Bildu en Madrid: "Si aplicaran la misma pauta que aplican en Madrid, tendrían que apoyar los presupuestos del Gobierno Vasco, porque son unos presupuestos mejores, más sociales y que no le incorporan problemas que le pueden incorporar, desde el punto de vista ideológico, algunas cosas que les van a incorporar en los PGE".

"Otegi tiene un ansia irrefenable de llegar a Ajuria Enea"

"Cuando Otegi hablaba de poliamor, yo creo que se refería al polisexo. Otegi tiene una ansia irrefrenable de llegar a Ajuria Enea. Si nosotros pactamos con el PSE-EE somos traidores, pero si lo hacen ellos parece que se reconvierten en adalides del soberanismo", ha añadido.

Por último, sobre un posible pacto en torno a la Ley de Educación, Ortuzar ha asegurado que en esa materia "hay que contar con todos los partidos vascos", con la salvedad de Vox, ya que no lo considera un "partido vasco", sino "un cuerpo extraterrestre". En su opinión, el tema de los modelos lingüísticos va a ser "el nudo gordiano" del debate.