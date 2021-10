13/10/2021 15:31 Política Primarias Eneko Andueza y Soraya Morla se disputarán la secretaría general del PSE-EE Agencias | EiTB Media Morla ha denunciado que se ha "menoscabado" su imagen desde el partido. "Esperábamos un proceso amable y limpio, pero amable no lo ha sido", ha agregado. Considera que la organización del partido ha sido "totalmente parcial". Escuchar la página Escuchar la página

El portavoz parlamentario del PSE-EE y líder de los socialistas guipuzcoanos, Eneko Andueza, y la exconcejal de Basauri Soraya Morla se disputarán la secretaría general en el proceso de primarias en Euskadi, después de que la Comisión de Garantías Electorales haya proclamado a ambos candidatos provisionales tras superar los 101 avales requeridos para ello.

Este órgano del PSE-EE ha validado, de forma provisional, los avales recibidos por Andueza y Morla, después de que esta última haya presentado este miércoles, cuando expiraba el plazo, 118 apoyos.

Morla ha denunciado que se ha "menoscabado" su imagen desde el partido. La candidata ha señalado que en la primera semana de recogida, "a los tres o cuatro días", ya tenían apoyos "suficientes", pero que en los días posteriores algunos de esos avales fueron "revocados" por los firmantes.

"No sabemos por qué razón. Esperábamos un proceso amable y limpio, pero amable no lo ha sido y limpio yo no soy quién para decirlo, pero haremos lo que tengamos que hacer por los cauces oportunos", ha anunciado.

Morla ha denunciado que hay "notas y audios hablando de mí" y que eso "hace mella a nivel personal" y afecta a sus familiares y amigos.

Considera que la organización del partido ha sido "totalmente parcial". "No hay que menoscabar la imagen de otra candidatura y eso no se ha dado", ha reprochado.

Por su parte, Andueza, que contaría con el respaldo de la mayoría de la formación, ya anunció el pasado 29 de septiembre que había logrado los avales necesarios para ser candidato (el 2 % del censo de militantes).

La proclamación definitiva de las candidaturas se producirá el día 17, una vez agotado el periodo para plantear recursos y ser resueltos. La campaña de información a las agrupaciones se desarrollará entre el 18 y el 29 de octubre y la jornada de votación, a la que está llamada la militancia del PSE-EE y de Juventudes Socialistas de Euskadi-Egaz, tendrá lugar de forma presencial el 30 de octubre.

El IX Congreso de los socialistas vascos en el que uno de ellos relevará a Idoia Mendia como secretaria general se celebrará entre los días 20 y 21 del próximo mes de noviembre.