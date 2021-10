19/10/2021 10:06 Política Declaración del 18 de octubre Urkullu valora positivamente la declaración de EH Bildu, pero pide que reconozca que ETA no debió existir AGENCIAS | EITB MEDIA El lehendakari cree, "honestamente", que la izquierda abertzale no quiere "reírse de las víctimas", pero considera que no ha hecho una lectura autocrítica de su pasado. Escuchar la página Escuchar la página

El lehendakari, Iñigo Urkullu, cree que la declaración de EH Bildu y Sortu en la que han mostrado su pesar por el sufrimiento padecido por las víctimas de ETA es "positiva", pero no supone "nada extraodinario" porque "no ha hecho autocrítica de su pasado" ni ha dicho que ETA no debió existir.

En una entrevista concedida este martes a Catalunya Radio, Urkullu ha reiterado que el comunicado de ayer es "importante" en lo que se refiere a "la empatía" con las víctimas y el "sufrimiento". No obstante, pese a "valorarla positivamente", el lehendakari considera no hay "nada especialmente novedoso"."No quiero con esto echar agua fría, sino simplemente hacer un ejercicio de realismo", ha indicado.

"Es necesario un ejercicio de empatía, pero también decir que la violencia como herramienta fue absolutamente injusta y que, por otra parte, una organización terrorista no debió condicionar la vida política del País Vasco", ha remarcado.

En este sentido, ha recordado que hace tres años y medio ETA, antes de su disolución definitiva, hizo público un comunicado en el que se expresaba "casi en los mismos términos" y ha señalado que es cierto que ha habido por parte de la coalición independentista "un ejercicio de solidaridad con el sufrimiento de las víctimas.

Sin embargo, según Urkullu, no hay ninguna referencia" a que se apostara "por la vía violenta por parte de una organización terrorista que nunca debió haber existido". Por ello, considera que debe haber "un ejercicio de autocrítica" de su pasado.

En cuanto a la reacción del presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, que ha calificado de "broma macabra" la declaración de EH Bildu, y ha considerado que Otegi "se ríe de las víctimas", el lehendakari no cree que la izquierda abertzale se ría en la cara de las víctimas, porque que ha tenido que hacer "un recorrido para su legalización", con unos estatutos en los que abogaba por "un futuro sin violencia".

Según el lehendakari, lo que la izquierda abertzale tiene pendiente de decir es que "ETA nunca debió de haber existido o que la violencia de ETA fue absolutamente injusta.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, hicieron pública ayer una declaración "solemne" con motivo del décimo aniversario de la Conferencia de Aiete y del fin de la violencia de ETA. En la comparecencia, mostraron su "pesar y dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas de ETA, y afirmaron que "nunca debió haberse producido".