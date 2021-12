30/12/2021 11:28 Política Presupuestos Pamplona La oposición del Ayuntamiento de Pamplona se une y rechaza los presupuestos de 2022 O.P. | Eitb Media El nombramiento de Garbiñe Bueno como edil de EH Bildu en sustitución a Joxe Abaurrea ha normalizado la votación final y ha dado la mayoría a la oposición, 14 votos de EH Bildu, PSN y Geroa Bai, frente a los 13 de NA+. La ciudad deberá funcionar el próximo año con las cuentas prorrogadas. Escuchar la página Escuchar la página

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha rechazado, con los únicos votos a favor del grupo de Gobierno, NA+ (13 concejales frente a los 14 que suman EH Bildu, PSN y Geroa Bai) la propuesta de Presupuestos municipales para 2022, con lo que la ciudad deberá funcionar el próximo año con las cuentas prorrogadas.

La propuesta de Presupuestos ascendía hasta los 253 millones, con un incremento del 7,3 % con respecto al presupuesto aprobado por el Pleno municipal para el año 2021, que con el apoyo de PSN sumó 235,9 millones, y que será el que finalmente rija en Pamplona al prorrogarse.

La mayoría de la oposición había estado en duda después de la renuncia del concejal Joxe Abaurrea tras alcanzar éste un acuerdo judicial que ponía fin al contencioso abierto en 2019 por los incidentes que tuvieron lugar durante el chupinazo de ese año.

Con un concejal menos, la oposición hubiera sumado hoy 13 concejales, los mismos que NA+, lo que hubiera otorgado al alcalde Enrique Maya el voto de calidad para aprobar los presupuestos, algo que finalmente no ha sucedido al haber tomado posesión al inicio del pleno de hoy la nueva edil de EH Bildu, Garbiñe Bueno, ya con pleno derecho, lo que ha normalizado la votación final y ha dado la mayoría a la oposición.

Lo ha lamentado el alcalde, quien ha defendido que frente a unos presupuestos "ilusionantes en un momento preocupante", los que proponía su equipo, el resto de grupos han ofrecido "la nada", porque "no han presentado ni una sola enmienda".

En el turno de los grupos, Joseba Asiron (EH Bildu) ha rechazado el "bodrio repetitivo, irreal y malintencionado" de la propuesta, un deseo de Maya en que "los intereses de esta ciudad se conviertan en un mero punto de confrontamiento político con el Gobierno de Navarra", y ha considerado que, una vez rechazados, "lo mejor que puede pasarle a esta ciudad es que la mayoría progresista de este ayuntamiento tome las riendas prespupuestarias y enderece la deriva caótica de esta lamentable alcaldía".

Por el PSN (que el año pasado pactó con NA+ los presupuestos), Maite Esporrín ha anunciado su voto en contra de unos presupuestos "continuistas porque no aportan nada nuevo, e irreales porque se basan en ingresos ficticios" y suponen endeudar a la ciudad. Al mismo tiempo, ha afeado que NA+ "incumplió" el pacto del pasado año, con proyectos "muy importantes" para los socialistas como el del Paseo de Sarasate y el de los Caídos.

También Javier Leoz (Geroa Bai) ha rechazado el "gran engaño a la ciudadanía pamplonesa" de estos presupuestos de NA+, "irrealizables porque se presupuestan unos ingresos que todos sabemos que no se van a producir, por lo que incurren en déficit y habrá parte que no se puedan ejecutar", ha dicho para asegurare que el proponente "en realidad lo sabe y solo está intentando usar estos presupuestos en su ataque al Gobierno de Navarra, y no ha intentado ni negociarlos" con el resto de grupos.