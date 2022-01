21/01/2022 15:38 Política RADIO EUSKADI El Gobierno Vasco no descarta prorrogar las restricciones más allá del 28 de enero E.G. | I.A. | EITB MEDIA A una semana de la revisión de las restricciones vigentes, el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, ha explicado que a día de hoy "no hay convocada una reunión de el LABI para la semana que viene". Escuchar la página Escuchar la página

El consejero portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, no ha descartado prorrogar las restricciones actulamente en vigor en Euskadi y ha añadido que esta decisión dependerá de lo que propongan los responsables del departamento de Salud y sus técnicos y asesores.

Zupiria ha precisado, entrevistado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, que aún no se ha convocado el LABI para decidir sobre esta cuestión, cuando el próximo viernes, 28 de enero, concluye el plazo establecido para la vigencia de las restricciones adoptadas.

El también consejero de Cultura y Política Lingüística ha pedido tener en cuenta el contexto de la pandemia a nivel mundial, donde se están suspendiendo eventos culturales masivos y con países donde está creciendo la incidencia, a la hora de tomar decisiones a este respecto.

Ha recordado también que se declaró la emergencia sanitaria cuando se llegó a una ocupación de las UCI de los hospitales vascos de 50 personas y que actualmente se está por encima del centenar, y que el porcentaje de positividad está por encima del 30 % cuando lo recomendando es del 5 %, aunque ha reconocido que todos estos datos han mejorado y están bajando con respecto a días precedentes.

Por otra parte, Zupiria ha respondido a las críticas de los sindicatos que denuncian que Osakidetza ha despedido a 4000 sanitarios y ha asegurado que "hasta el día de hoy nunca ha habido tantas personas contratadas en Osakidetza".

El portavoz del Ejecutivo ha explicado que en Navidades parte del personal tenía derecho a librar días, "por lo que había que contratar a gente para poder sustituir a esas personas (...) la mayor parte de esos sanitarios están trabajando", ha aclarado.

Zupiria se ha mostrado "optimista" con la evolución de la sexta ola de la pandemia, pero ha recordado que los indicadores "a día de hoy, todavía, son muy preocupantes". "No olvidemos, por ejemplo, que el número de personas que se encuentran en las UCIs de la CAV es el doble de cuando entraron en vigor las últimas medidas restrictivas", ha explicado.

Cuestionado sobre si han valorado los efectos de la obligatoriedad del pase covid, Zupiria ha señalado que la medida ha provocado un aumento en el número de vacunados. "Lo que puedo decir es que desde el momento que se decidió exigir el pasaporte covid en determinados espacios, ha crecido el número de personas que ha decidido vacunarse", ha matizado. En este sentido, no ha adelantado si seguirán o no en vigor las medidas vigentes. Por ahora, ha dicho, "no hay convocada una reunión de el LABI para la semana que viene".

En declaraciones al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, también se ha referido a la polémica surgida entorno a la transferencia del Íngreso Mínimo Vital que, según ha recordado, "debería estar ejecutada para octubre de 2020". "Fue el propio Gobierno de España quien estableció un calendario para el cumplimiento de las transferencias y ahora es el propio Gobierno quien está incumpliendo ese calendario", ha dicho al tiempo que ha asegurado "que este aspecto, la opinión de los que conformamos el Gobierno Vasco es unánime: el traspaso debe ser definitivo".

El consejero de Cultura también se ha referido a la declaración de un centenar de escritores y editores vascos para pedir que no se impute al exmiembro de ETA Mikel Antza por el asesinato del exconcejal del PP Gregorio Ordóñez. Tras considerar que se está asistiendo "a una especie de blanqueo de algunas personas y actuaciones", Zupiria ha situado entre ellas el hecho de que el exministro Rodolfo Martín Villa "se postule para blanquear" su actuación por los hechos del 3 de marzo de 1976 de Vitoria.