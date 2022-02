10/02/2022 14:21 Política REFORMA LABORAL Gabriel Rufián: "Plantear una ley en la que no se puede tocar ni una coma es muy peligroso" N. B. | EITB MEDIA El portavoz parlamentario de ERC considera que el PSOE se sustentó en "dos mercenarios" para aprobar la reforma laboral. Escuchar la página Escuchar la página

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado este jueves en el programa En Jake de ETB2 que plantear una ley, en referencia a la reforma laboral, "en la que no se puede tocar ni una coma, es muy peligroso, y sentaría un precedente que no aceptamos".

Rufián ha admitido que "no hubo manera de negociar" y ha añadido que "más allá del contenido que es discutible, había algo que el Ministerio denegaba y era la comunicación". En ese sentido, ha asegurado que "todo el mundo puede llegar a entender que en política y en la vida no puedes salir a decir que cambias tu voto pero no decir por qué".

El portavoz de ERC en el Congreso ha insistido en que ya habían advertido conjuntamente con EH Bildu, BNG y PNV al Gobierno de España de que "no se puede negociar con la amenaza de la alternativa y que no se podían sustentar en el miedo a la alternativa".

En ese sentido, ha admitido que "el Gobierno confió demasiado en según que cosas, y lo que pasó el otro día es que una parte de la coalición que da apoyo al Gobierno dijo hasta aquí, no aceptamos".

Preguntado por los apoyos para aprobar la reforma, Rufián ha asegurado que el PSOE intentó buscar otros números, "se sustentó en dos mercenarios y eso es un problema, porque UPN no es la primera vez que traiciona un pacto, ya le pasó a José Luis Rodríguez Zapatero".

Por lo tanto, considera que la responsabilidad es para quien buscó otros apoyo, "no nuestra".