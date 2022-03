04/03/2022 22:30 Política Entrevista en ''Navarra Hoy'' Chivite espera poder prescindir de las mascarillas en interiores este mismo mes EiTB Media Por otro lado, Chivite ha afirmado que los gobiernos de coalición "han venido para quedarse en Navarra y en el conjunto del Estado". Además, no contempla la entrada de EH Bildu en el Gobierno Foral, "hablo como secretaria general del PSN", ha puntualizado. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

"Espero y deseo que, en la primera quincena del mes de marzo, viendo que la evolución epidemiológica es positiva, podamos prescindir de las mascarillas", ha declarado la presidenta de Navarra, María Chivite, entrevistada en el programa "Navarra Hoy" de ETB2.

La mandataria navarra ha hecho una valoración de los años de pandemia de coronavirus: "Han sido dos años muy duros, con experiencias duras, pero también muy positivas". "En la pandemia se ha sufrido mucho", ha agregado.

Además, la presidenta navarra ha puesto en valor la respuesta ciudadana, porque "ha sido super responsable". Aunque ha recordado que la vacuna supuso "una inflexión" en la evolución de la pandemia de la covid-19.

Por otro lado, Chivite ha afirmado que los gobiernos de coalición "han venido para quedarse en Navarra y en el conjunto del Estado". "Fricciones internas siempre las hay", ha reconocido, pero estas también se producen en los ejecutivos que no son de coalición.

La presidenta navarra cree que el Gobierno de coalición está "mucho mas fortalecido que al comienzo". "Al principio, no nos conocíamos entre nosotros", ha recordado. Por todo ello, ha puesto un 8 de nota a su Ejecutivo, un notable alto.

"Fricciones internas siempre las hay"

Aun así, ha reconocido que la pandemia "ha ralentizado" el cumplimiento del programa del Gobierno, si bien ha remarcado que se ha cumplido al 60 % a mitad de legislatura, y espera que al 90 % al final de legislatura.

Chivite no contempla la entrada de EH Bildu en el Gobierno Foral, "hablo como secretaria general del PSN", ha puntualizado. Por otro lado, ha criticado que "UPN está haciendo la política de la negación".

Por ello, ha insistido, "vamos a seguir hablando con todas las fuerzas políticas. La geometría variable funciona".

Sobre la crisis interna de Unión del Pueblo Navarro, "no es deseable para ningún partido estas peleas internas, porque afectan a lo personal, y nos perjudica a todos los partidos, esto es una imagen malísima", ha dicho.

Chivite cree que los diputados regionalistas Sergio Sayas y Carlos García Adanero "actuaron con deslealtad". "Fue un espectáculo", ha concluido.

En lo que respecta a la ultraderecha española, la mandataria considera que "no sería deseable" que Vox tuviera una representación el Parlamento navarro.

"Yo me atengo a la realidad sociolingüística"

Por último, Chivite se ha referido a la discrepancia por el nuevo decreto del euskera. La presidenta foral ha intentado quitar hierro al desacuerdo: "hay un acuerdo en el 95 % del decreto y un pequeño desacuerdo en el 5 %".

Según la dirigente, "todo el mundo que quiera aprender euskera tendrá derecho y dispondrá de recursos para hacerlo, incluso en la zona no vascófona". Aun así, entiende el malestar en algunos sectores: "yo lo puedo entender".

"Yo me atengo a la realidad sociolingüística. Este gobierno apuesta por la voluntariedad y no la obligatoriedad", ha insistido. "¿Qué municipio de la zona no vascófona ha solicitado pasar la zona mixta? Ninguno", ha recordado.

"Con la imposición lo único que podemos generar es más animadversión hacia el euskera; hay que sacarlo de la instrumentalización", ha concluido.