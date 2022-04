Política Iniciativa El Congreso deja solo al PSOE y apoya la autodeterminación del Sáhara Occidental Agencias | EiTB Media Publicado: 07/04/2022 17:08 (UTC+2) Última actualización: 07/04/2022 18:04 (UTC+2) El pleno ha aprobado la iniciativa de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu con 168 votos a favor, 118 en contra y 61 abstenciones, las de Vox y Ciudadanos. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Foto de archivo: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La mayoría del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la iniciativa que ratifica el apoyo al Sáhara Occidental para que pueda elegir su futuro en un referéndum de autodeterminación dentro del marco de las resoluciones de la ONU y ha dejado solo al PSOE, que ha sido el único partido que ha votado en contra.

El día en que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viaja a Rabat para reunirse con el rey Mohamed VI, el pleno del Congreso ha aprobado la iniciativa de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu con 168 votos a favor, 118 en contra y 61 abstenciones, las de Vox y Ciudadanos.

"Hoy se ha corregido el error de Pedro Sánchez. Hoy el Congreso ha dejado clara que la postura mayoritaria es aquella que respeta las resoluciones de Naciones Unidas y la MINURSO. Esa es la posición del Estado español, y no otra. Sánchez no está legitimado para representar al Estado y señalar que se ha cambiado de postura", ha declarado el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, tras la sesión.

En palabras de Iñarritu, "ha quedado en evidencia que el cambio de posición del PSOE no entra dentro de las resoluciones de la ONU. Más allá de las excusas sin sentido que han presentado, hoy han votado en contra, no sabemos si por un aviso marroquí o porque no respalda las resoluciones de Naciones Unidas".

"Hoy Sánchez acude a Rabat en absoluta soledad", ha zanjado. "Solo puede defender la posición que se ha ratificado hoy en la Cortes Generales, cualquier otra posición que lleve será personal o del PSOE, pero no tendrá el apoyo mayoritario del Congreso. Si yo fuera Sánchez me sentiría ridículo, no sé qué pensará el señor Mohamed VI cuando Sánchez y Albares acudan con una posición que no avalan las Cortes Generales", ha agregado.

.@JonInarritu: «Hoy se ha corregido el error de Sánchez. El Congreso ha dejado claro que la postura mayoritaria es aquella que respeta las resoluciones de la ONU. Esa es la posición del Estado español, no otra».



¿¿ Sánchez no está legitimado para defender su cambio de postura. pic.twitter.com/dYOdT4wgRs — EH Bildu Congreso - Senado (@EHBilduCongreso) April 7, 2022

El voto negativo de los socialistas ha creado gran malestar dentro del Gobierno de coalición y en algunos diputados del PSOE como Odón Elorza quien, aunque finalmente ha acatado la disciplina de voto del grupo parlamentario, ha lamentado antes de la votación el "cambio" del PSOE ante un texto que es "aceptable".

Sin embargo, ha sido la diputada del PSOE por Sevilla Beatriz Micaela Carrillo la que ha votado a favor de la iniciativa de Unidas Podemos, según ha señalado por error.

En la votación el PP se ha alineado con los posicionamientos de Unidas Podemos y todos los socios de investidura de Sánchez, y han sido Vox y Cs los que han protagonizado las abstenciones.

La proposición no de ley ha salido sin las enmiendas propuestas por la formación naranja y el PNV.

El PSOE había señalado esta semana que apoyaría este texto si no se modificaba, pero finalmente ha decidido votar en contra tras considerar que el diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello "atacó" al Ejecutivo de Sánchez al comparar la situación del Sáhara con la de Ucrania, durante su intervención en defensa de la proposición no de ley.

La enmienda del PNV instaba a que el Congreso manifestara también su disconformidad con el "cambio de postura del Gobierno respecto al contencioso" al ser un "giro radical y unilateral" el de "apostar sin ambages por el plan de autonomía marroquí del año 2007".

Elorza: "No quería el día de hoy precisamente abrir o crear una fisura"

Odón Elorza ha explicado que finalmente ha votado no para evitar crear "fisuras". "No quería el día de hoy precisamente abrir o crear una fisura al apoyo al presidente del Gobierno, que está en Marruecos", ha explicado a los medios tras finalizar la sesión.

En el interior del hemiciclo, tras las votaciones, ha pedido la palabra precisamente para explicar por qué finalmente ha votado en contra de la proposición no de ley, pero la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no se lo ha permitido ya que ha señalado que estas explicaciones corresponden a los "grupos parlamentarios".

Ante los medios, Elorza ha comentado que el otro motivo que le ha llevado a votar "en contra" de sus "principios, convicciones y compromisos con la causa del Sáhara" ha sido que, en su opinión, el reglamento del Congreso "no da libertad para votar en conciencia".

Tras una reunión con la dirección del Grupo Socialista en la q he explicado mi posición de cara a la votación, he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el q NO he apoyado al Sr. Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso. — Odón Elorza (@odonelorza2011) November 11, 2021

"El reglamento del Congreso debería amparar la libertad del voto en conciencia de los diputados, no la ampara", ha denunciado.

Además, se ha quejado de que el grupo parlamentario socialista haya decidido votar que no cuando su idea inicial era apoyar con un sí la proposición no de ley si el texto sometido a votación no sufría modificaciones a través de enmiendas, como finalmente ha ocurrido.

En su opinión, conocer esta nueva decisión del PSOE a través de los medios de comunicación en lugar de en el propio hemiciclo no es propio de "una democracia parlamentaria".