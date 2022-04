Política Espionaje político Bolaños anuncia un "control interno" del CNI sobre el presunto espionaje con Pegasus Agencias | EITB Media Publicado: 24/04/2022 14:07 (UTC+2) Última actualización: 24/04/2022 15:22 (UTC+2) Por su parte, la consellera Laura Vilagrá ha dicho que las respuestas de Bolaños en la reunión han sido "insuficientes, vagas, inconcretas y de resultados inciertos", y ha concretado que una investigación interna del CNI no les da muchas garantías. Escuchar la página Escuchar la página

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este domingo la "apertura de un control interno en el CNI, a petición de este mismo organismo", para analizar el presunto espionaje a dirigentes independentistas.

Durante una rueda de prensa en la Generalitat tras la reunión, ha dicho que también debe llegar "la constitución de manera inmediata de la Comisión de Secretos Oficiales" del Congreso, en la que comparezca la directora del CNI, para exponer información, documentación y las conclusiones de ese control interno.

El ministro ha puesto en valor que "todas las fuerzas políticas, sin excepción", estarán representadas en la Comisión, y que eso les dará acceso a información secreta y reservada, con el objetivo de aclarar lo ocurrido.

Además, ha constatado "plena disposición del CNI para facilitar y colaborar en las actuaciones que iniciará el Defensor del Pueblo" sobre el caso, y, por último, Bolaños no ha descartado desclasificar información si es necesario.

"Insatisfacción"

Por su parte, la consellera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha asegurado que ha salido insatisfecha de su reunión de este domingo con el ministro de la Presidencia: "No tenemos las respuestas que esperábamos a la altura de la gravedad de los hechos".

En rueda de prensa tras el encuentro que el Govern planteó en la Generalitat, Vilagrà ha dicho que las respuestas de Bolaños son "insuficientes, vagas, inconcretas y de resultados inciertos", y ha concretado que una investigación interna del CNI no les da muchas garantías.

Ha añadido que el Govern exige la dimisión de quienes sean los responsables, no solo por eso, sino también por su incapacidad de dar respuesta, y ha advertido de que así no se pueden tener relaciones fluidas con el Gobierno: "No podemos negociar con quien nos espía".