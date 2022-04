Política ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA Unai Rementeria cree que el Estado español debe reconocer que "no estuvo bien" bombardear Gernika Onintza Aiestaran | EITB MEDIA Publicado: 26/04/2022 09:59 (UTC+2) Última actualización: 26/04/2022 10:35 (UTC+2) El diputado general de Bizkaia no entiende qué le pasa al Estado español para no reconocer que estuvo mal lo sucedido. Escuchar la página Escuchar la página

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, en Euskadi Irratia. Foto: Euskadi Irratia Whatsapp

Cuando se cumple el 85 aniversario del bombardeo de Gernika, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, cree que todavía falta que el Estado español reconozca que "no estuvo bien". En este sentido, el mandatario no entiende qué le pasa para no dar ese paso. "Siempre se ha dicho que España está partida en dos, rojos y azules, quizá sea eso", ha añadido. En una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, ha destacado que, en este sentido, en Euskadi el sentimiento es "único" y "potente".

Unai Rementeria ha puesto como ejemplo a varios países que han sido partícipes en diferentes guerras y que han reconocido los hechos: "Algunos estados democráticos lo han aceptado y no han tenido ningún problema en hacerlo".

Preguntado por el proyecto Guggenheim de Urdaibai, Unai Rementeria confía en que este año haya "buenas noticias" al respecto. Ha defendido que es un buen proyecto en todos los sentidos: para la comarca, para Euskadi, para el turismo, para la actividad económica, etc. "Cuando el proyecto es bueno hay que ponerlo en marcha", ha subrayado.

Dejando atrás Gernika, Unai Rementeria también se ha referido a otros temas. En estos tiempos de inestabilidad, no ve con buenos ojos reducir los impuestos ahora. "Los impuestos tienen que ser estables, hay que mantener un equilibrio", ha explicado. Es más, si cambiaran en función de la coyuntura, "No acabaríamos nunca".

En cuanto al proceso de desanexión de Usansolo, la Diputación Foral de Bizkaia está estudiando el tema para dar los siguientes pasos. Según la ley española no se pueden dividir los municipios de menos de 5000 habitantes, mientras que la norma foral de Bizkaia establece ese límite en 2500. En principio, el diputado general es partidario de priorizar la norma foral, aunque reconoce que hay que tener en cuenta las consecuencias jurídicas. También ha señalado que Usansolo tiene el derecho a decidir y que la decisión final se tomará en las Juntas Generales de Bizkaia.

A falta de un año para el final de la legislatura, Unai Rementeria ha subrayado que su principal prioridad es recuperar la estabilidad.