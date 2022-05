Política Espionaje político Sánchez propone aumentar los controles al CNI y cambiar la ley de secretos oficiales Iker González | EITB MEDIA Publicado: 26/05/2022 09:30 (UTC+2) Última actualización: 26/05/2022 10:21 (UTC+2) Pedro Sánchez comparece en el Pleno mongráfico del Congreso para informar sobre las medidas que se van a tomar tras la crisis desatada por el espionaje por sistema 'Pegasus'. Escuchar la página Escuchar la página

Pedro Sánchez, hoy, en el Congreso. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: CNIan kontrolak areagotu eta sekretu ofizialen legea aldatzea proposatu du Sanchezek

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado una serie de medidas tras la crisis desatada por el espionaje por sistema 'Pegasus'. Se trata de tres medidas, que principalmente se resumen en el refuerzo de los controles internos y externos al CNI, y el cambio en la ley de secretos oficiales.

Estas son las medidas que ha adelantado Sánchez:

-Aprobar una nueva ley de información clasificada, conocida como de ley de secretos oficiales. Esta nueva ley sustituiría a la vigente, que está aprobada en 1968.

-Reformar la ley de control judicial del CNI, en línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo. "Se trata de reforzar las garantías de ese control, además de asegurar el máximo respeto a lo derechos individuales y políticos de las personas", ha indicado.

-"Continuar trabajando y esforzándonos para redoblar la seguridad y blindarla lo máximo posible en el futuro, por eso quremos alinear la directiva de inteligencia al marco de la estrategia de seguridad nacional aprobada en 2021".

DOCUMENTACIÓN: Así es la actual ley de secretos oficiales

Así lo ha indicado Sánchez, en una comparecencia realizada este jueves en el Pleno del Congreso, para informar de la crisis política motivada por el espionaje con el sistema 'Pegasus', que ha afectado a decenas de líderes políticos independentistas catalanes y también a miembros de su Ejecutivo, y que provocó la destitución de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Al inicio de su intervención, Sánchez ha hecho un repaso de casos de corrupción y malversación de los últimos años relacionados con el PP. Además, ha reivindicado que el Gobierno español siempre ha colaborado con la justicia y ha subrayado su "compromiso con la regeneración democratica".

Sánchez ha subrayado que "es evidente que de 2015 a 2020, con la declaración de independencia, los sabotajes, los incendios en Barcelona en 2019, la crisis fue fuente de preocpuación para la seguridad nacional". "De ahi que los servicios propusieran y el juez acordara la medias oportunas. El Gobierno no conoce, no decide, sobre las decisiones operativas. Quizá ha pasado con otros gobiernos, pero con este Gobierno les garantizo que no ha pasado, ni pasará".

"No hay en ninguna causa política, ninguna razón de estado, que puedan amparar la suspensión de derechos fundamentales al margen de la ley. Mi rechazo a cualquier práctica ilegal", ha indicado.

El presidente español se ha mostrado crítico con el informe de Citizen Lab, quien, según él, en el mismo informe de se "reconoce de la imposibilidad de atriubuir de manera concluyente las operaciones de hackeo a una entidad específica".