Política Entrevista Otegi: "Si queremos ser Estado, necesitamos pactos de estado, también en energía" O. P. | EITB Media Publicado: 05/09/2022 10:04 (UTC+2) Última actualización: 05/09/2022 11:46 (UTC+2) El coordinador general de EH Bildu ha mostrado su disposición a trabajar acuerdos amplios con el resto de partidos en diferentes ámbitos, siempre que se dirijan a "garantizar los derechos de la ciudadanía" y a "repartir la riqueza". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Arnaldo Otegi, hoy en Euskadi Irratia. EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Otegi: "Estatu izan nahi badugu, estatu itunak behar ditugu, baita energian ere"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha apostado hoy por los pactos de estado y se ha mostrado dispuesto a trabajar el pacto vasco de la energía. Así ha respondido en Euskadi Irratia a la propuesta realizada este fin de semana por Andoni Ortuzar. Otegi ha precisado, no obstante, que, al igual que en la energía "si queremos ser Estado", se necesitan pactos también en otros ámbitos como el del euskera, los medios de comunicación o la policía.

EH Bildu considera que para avanzar en el pacto energético es necesario hacerlo "desde una perspectiva de país", además tiene que ir precedido de un "riguroso análisis de la dependencia energética de Euskal Herria". Además, ha recalcado que un pacto energético deberá asumir dos condiciones de partida, "que la transición energética no se puede hacer en función de los intereses de Petronor e Iberdrola" y que se debe plantear con la gente, "la ciudadanía tiene que ser cómplice y estar implicada".

Preguntado por la inflación y el rumbo de la situación económica global, Otegi ha hecho un llamamiento a la esperanza "hay que decir las cosas como son, pero sin caer en catastrofismos". Y es que, a su juicio, "la situación se puede resolver si se cambia de rumbo en varios ámbitos". Ha subrayado que detrás de los malos augurios hay unos responsables, agentes que están interesados en prolongar la guerra, que son "las élites y los gobiernos europeos, la OTAN y EEUU", que "se someten" a la estrategia de esta última.

Para revertir la situación es necesario que "la comunidad internacional se sume a los intereses populares y no a los intereses de las élites. No hay otra salida que la desescalada armamentística". En caso contrario, advierte de que la inflación, la escasez de alimentos y la subida de precios continuará y se pregunta qué es lo que se gana con la guerra. "¿No es más racional decir que hay que recuperar los acuerdos de Minsk, sentarse en una mesa y resolver los problemas? ¿Quién gana si no, en todo esto, si no es el oligopolio energético y EE.UU?. La ciudadanía, desde luego, no gana nada".

Preguntado por si os planteamientos de EH Bildu no se contradicen con su apoyo al Gobierno de España, alineado como está con la OTAN, Otegi ha respondido que no, que EH Bildu no apoya al PSOE "nosotros hacemos acuerdos puntuales y apoyamos medidas que suponen avances sociales como el decreto energético, la medida para limitar el precio de los carburantes, la ley de pensiones contributivas, etcétera. Pero eso no quiere decir que el gobierno tenga nuestro apoyo en todo". Ha recordado que EH Bildu está en contra del incremento del gasto militar y de la estrategia de la OTAN porque "entre otras cosas, este país votó en contra de entrar en la OTAN". Lo que ocurre es que los presupuestos deben entenderse en términos globales".

En este sentido, tal como hiciera al inicio del curso político, ha subrayado la necesidad de intervenir en los sectores energético e inmobiliario, "¿intervenir hasta donde? Hasto lo que haga falta para proteger los derechos de las personas". Ha añadido que "hay quien dice que el mercado es el que marca, nosotros decimos que también lo es la política, y que desde la política también es posible resolver en gran medida los problemas de la gente". Ha insistido, eso sí, en que "se agota el plazo de las medidas paliativas, y son necesarias medidas estructurales".

Asimismo, ha destacado la necesidad de relativizar los ciclos cortos marcados por las elecciones y las legislaturas para afrontar "los retos colosales del futuro".