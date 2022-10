Política CATALUÑA Expira el plazo dado por Junts a ERC para llegar a un acuerdo y evitar la ruptura del Govern AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 02/10/2022 12:31 (UTC+2) Última actualización: 02/10/2022 12:31 (UTC+2) Junts reclama a Aragonès que de marcha atrás y restituye en el cargo a Puigneró antes de esta noche. Aragonès y Turull se reúnen este domingo para tratar la crisis. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Amaitzear da akordioa lotzeko eta Kataluniako Gobernuaren haustura saihesteko Juntsek ERCri emandako epea

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el secretario general de JxCat, Jordi Turull, mantendrán este domingo una conversación, en un último esfuerzo para intentar evitar una ruptura del Govern, aunque las expectativas de que se pueda reconducir la crisis en la coalición son mínimas.

Esta noche termina el plazo marcado por JxCat para intentar llegar a un acuerdo con ERC, antes de que la militancia de Junts se pronuncie, en una consulta prevista para los días 6 y 7 de octubre, sobre si hay que salir o no del Govern.

JxCat hizo llegar el viernes por la noche un documento de condiciones a Aragonès, que según el presidente catalán no está hecho con "voluntad de acuerdo", sino para justificar una posible salida de Junts del Govern, como quiere un sector del partido.

El documento, por ejemplo, pone como condición para el acuerdo que Jordi Puigneró sea restituido como vicepresidente del Govern, lo que implicaría dar marcha atrás en la decisión de Aragonès de destituirlo por no haberle avisado de que su partido podía amenazarlo con pedirle que se someta a una cuestión de confianza.

Otra de las condiciones de JxCat, según ha remarcado Aragonès en declaraciones a TV3, "sitúa a las instituciones de Cataluña por debajo del Consejo por la República", espacio que lidera desde Bélgica el expresident Carles Puigdemont.

"Es una propuesta que no está pensada para llegar a un acuerdo, no permite llegar a un acuerdo", ha denunciado Aragonès, que ha avisado de que "mantendrá" su decisión de destituir a Puigneró y ha advertido a JxCat de que sus "ultimátums" no ayudan.

Ante la posibilidad de que JxCat salga del Govern, ha dejado claro que no tiene intención de convocar elecciones, sino que trabajará para mantener la "estabilidad" y la "continuidad" de su ejecutivo.017.