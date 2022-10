Política Crisis en el Govern Borràs sobre el Govern: "Ya no es un gobierno de coalición, es un gobierno de colisión" Agencias | EITB Media Publicado: 04/10/2022 10:38 (UTC+2) Última actualización: 04/10/2022 10:38 (UTC+2) La presidenta de JxCat se ha mostrado muy crítica con ERC y Aragonès. "Hemos intentado que se cumpliera el acuerdo y nos hemos encontrado con una negativa constante. ERC puede que tenga otros pactos, con el PSOE y con Junts, y prioriza unos por encima de otros", ha dicho. Escuchar la página Escuchar la página

Borràs, en una imagen de archivo de EFE. Whatsapp

La presidenta de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, cree que el Govern que preside Pere Aragonès "ya no es un gobierno de coalición, es un gobierno de colisión" y considera que no está dispuesto a avanzar en el objetivo de culminar la independencia.

En una entrevista en TV3, también ha definido al Ejecutivo catalán como "fraudulento" porque, a su juicio, no está al servicio de lo que lo que establecieron en el acuerdo de legislatura con ERC.

"Hemos intentado que se cumpliera el acuerdo y nos hemos encontrado con una negativa constante. ERC puede que tenga otros pactos, con el PSOE y con Junts, y prioriza unos por encima de otros. Y desatiende a los que permitió que Aragonès presidiera la Generalitat", ha sostenido.

Por ello, señala que el responsable de una posible ruptura del Govern es "del que no está dispuesto a cumplir un acuerdo", y cree que esto tiene consecuencias sobre el conjunto de Cataluña.

Según Borràs, de los 74 diputados que permitieron la investidura de Aragonès —ERC, JxCat y CUP—, ahora sólo quedan los 33 republicanos: "Este Govern nació siendo un gobierno de 74, y en estos momentos es un gobierno de 33".

Sobre la consulta que realizarán entre sus afiliados en torno a la continuidad en el Govern, Borràs no ha querido revelar cuál es su posición, pero ha dicho que tiene "claro" su voto y que se lo hará saber a los afiliados, del mismo modo que lo hará el secretario general de JxCat, Jordi Turull.