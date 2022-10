Política Nuevo Govern Aragonès ficha a siete consellers procedentes de CDC, PSC, Podem y ERC AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 09/10/2022 19:21 (UTC+2) Última actualización: 09/10/2022 19:52 (UTC+2) Los nuevos consellers, que está previsto que tomen posesión el próximo martes a las nueve de la mañana, cubrirán las vacantes que dejaron sus siete predecesores de JxCat tras decidir el pasado viernes dejar el Govern. Escuchar la página Escuchar la página

El presidente catalán, Pere Aragonès, reunido con su equipo. Foto: EFE Whatsapp

El presidente catalán, Pere Aragonès, incorporará a su Govern a siete consellers: Carles Campuzano (ex de CDC) a Derechos Sociales, Joaquim Nadal (ex del PSC) a Investigación y Universidades, Gemma Ubasart (ex de Podem) a Justicia, Derechos y Memoria, Manel Balcells a Salud, Natàlia Mas a Economía y Hacienda, Meritxell Serret a Acción Exterior y Juli Fernández a Territorio.

Los nuevos consellers, que está previsto que tomen posesión el próximo martes a las nueve de la mañana, cubrirán las vacantes que dejaron sus siete predecesores de JxCat tras decidir el pasado viernes dejar el Govern, cuya estructura también experimenta cambios.