Política Nuevo Govern Los nuevos siete consellers toman hoy posesión de sus cargos AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 11/10/2022 07:19 (UTC+2) Última actualización: 11/10/2022 07:19 (UTC+2) Tras el acto (09:00 horas), el nuevo Govern celebrará su primera reunión de trabajo desde que JxCat decidiera pasar a la oposición. El Ejecutivo tiene como próximo reto la aprobación de los presupuestos, aunque aún no está claro si contará con los apoyos suficientes.

Euskaraz irakurri: Kataluniako Gobernuko zazpi kontseilari berriak gaur jabetuko dira karguaz

Los nuevos siete consellers, procedentes de diferentes familias políticas (CDC, PSC, Podem y la propia ERC), tomarán hoy, martes, posesión de sus cargos en un acto institucional en el Palau de la Generalitat, encabezado por Aragonès, a las 09:00 horas.

Una hora más tarde, el nuevo Govern celebrará su primera reunión de trabajo desde que JxCat decidiera pasar a la oposición, y Aragonès comparecerá a las 12.30 horas en rueda de prensa para dar cuenta de los cambios en su ejecutivo.

Los nuevos consellers son Carles Campuzano (ex de CDC) a Derechos Sociales, Joaquim Nadal (ex del PSC) a Investigación y Universidades, Gemma Ubasart (ex de Podem) a Justicia, Derechos y Memoria, Manel Balcells a Salud, Natàlia Mas a Economía y Hacienda, Meritxell Serret a Acción Exterior y Juli Fernández a Territorio.

Unos cambios que no aprueban sus antiguos socios de JxCat, que ahora niegan la "legitimidad democrática" de su ejecutivo.

Aprobar los presupuestos, el próximo reto del Govern

El nuevo Govern afronta un futuro cercano incierto, con la vista puesta en la aprobación de los presupuestos. Pesea la oposición de JxCat, de momento ERC no se plantea buscar el apoyo del PSC para aprobar los próximos presupuestos catalanes.

La secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha reafirmado que no quieren el apoyo de los socialistas para pactar los presupuestos y ha redoblado la presión sobre JxCat para que dé apoyo a las cuentas catalanas de 2023. Según ha argumentado, Jxcat no debería tener impedimento en aprobar unas cuentas que estaba elaborando el hasta ahora conseller de Economía, Jaume Giró (JxCat).

La portavoz del PSC, Elia Tortolero, consideró "irresponsable" que el nuevo Govern, ahora "más débil" por la salida de JxCat, rechace la mano tendida de los socialistas para aprobar los presupuestos, y retó a Aragonès a explicar "con quién" piensa gobernar ahora.