Política ELECCIONES MUNICIPALES Urtaran: "Para mí es un honor ser alcalde, pero entiendo que llegue el momento de hacerse a un lado" IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEDIA Publicado: 25/10/2022 12:04 (UTC+2) Última actualización: 25/10/2022 12:25 (UTC+2) El alcalde de Vitoria-Gasteiz no ha desvelado si volverá a ser el candidato del PNV en las próximas elecciones municipales. Esta semana, el Araba Buru Batzar anunciará los nombres de los candidatos al Ayuntamiento y a la Diputación. Escuchar la página Escuchar la página

Al igual que el resto de los partidos, el PNV se encuentra en pleno proceso interno de elección de cargos para generar las planchas de cara a las elecciones municipales y forales que se celebrarán en mayo de 2023. Hoy se reúnen las direcciones del Araba Buru Batzar y Gipuzkoa Buru Batzar para ultimar las listas y se espera que esta misma semana se conozcan los nombres de los candidatos o candidatas, entre otros, a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz y a las diputaciones forales de Álava y Gipuzkoa.

Entrevistado en el programa "Egun On Euskadi" de ETB, el actual alcalde de la capital alavesa, Gorka Urtaran, no ha desvelado si volverá a presentarse. "Como siempre", ha apuntado, "lo decidirá el partido". No obstante, tras destacar que ser alcalde es para él "un honor y un privilegio", ha matizado que entiende que "algun día, llegue el momento de hacerse a un lado". "Llegué a la alcaldía en un momento en el que el partido decidió que mi participación en la política local era necesaria, y di el paso en un momento muy duro. Comenzamos a gobernar con tan sólo cinco concejales. Creo que lo más difícil ya lo he pasado", ha añadido.

Asimismo, ha explicado que no llegó al Ayuntamiento "a empujones" y tampoco saldrá "agarrado a la silla". "Sé que llegará el día, y cuando llegue me quedaré con lo positivo y trataré de olvidar lo negativo", ha concluido.

De las tres capitales de la CAV, es el candidato al Ayuntamiento de Gasteiz el único que el PNV tiene pendiente de comunicar. Eneko Goia y Juan María Aburto volverán a ser los candidatos a los consistorios de Donostia y Bilbao, respectivamente.

En cuanto a las diputaciones, faltan por conocer quienes serán los candidatos por Álava y Gipuzkoa. El mes pasado, los jeltzales anunciaban la candidatura de Elixabete Etxanobe a la Diputación de Bizkaia.