Rebordinos: "Víctimas que han visto el film de Évole creen que puede hacer daño pero no que blanquee a ETA"

El director de Zinemaldia admite que estaban convencidos de que "No me llame Ternera" no iba a gustar a Sortu, aunque valora que Arkaitz Rodríguez opine tras verla y que no le haya pedido cancelar la emisión. "Lo que no respeto es que se critique antes de verla", subraya.

Eider Garaikoetxea O. | EITB Media

publicado: 22/09/2023 09:33 (UTC+2)

última actualización: 22/09/2023 10:06 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Rebordinos: "Evoleren filma ikusi duten biktima batzuen ustez, min egin dezake, baina ez du ETA zuritzen"

El director de Zinemaldia, José Luis Rebordinos, ha aclarado que la película No me llame Ternera de Jordi Évole y Màrius Sánchez basada en la entrevista al exdirigente de la extinta ETA, Josu Urrutikoetxea, ha generado "diferentes opiniones" entre las víctimas del terrorismo que la han visto. "Algunas creen que puede hacer daño a las víctimas porque es dar la palabra a un señor que tuvo puestos de responsabilidad en ETA, pero ninguna considera que se blanquee a ETA", ha contado en una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi. Más aún, ha revelado que varias de esas víctimas "no han dicho que incluso sería interesante que se dé en los colegios para que la gente joven pueda ver qué fue esto". Rebordinos también ha sido cuestionado sobre la reacción del secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, que opinó que la cinta ofrece una mirada "extremadamente parcial del conflicto". Según ha admitido, "estábamos convencidos de que al sector de Sortu, que de alguna forma apoyó en su momento a ETA, no le iba a gustar". Sin embargo, ha valorado que Rodríguez la criticase "después de ver la película y que además, ni me insulta ni pide que quitemos la película". Por contra, ha denunciado que "hay otros que nos han llamado de todo y nos han pedido que quitemos una película que no han visto". Precisamente, sobre la carta firmada por 500 personas que pedía cancelar el film, ha subrayado que él respeta todo tipo de opiniones, pero lo que no respeta "es que se critique antes de verla, porque parece que el público es tonto. La va a ver público adulto; porque alguien vea a un terrorista no se va a convertir en terrorista".

