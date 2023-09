Rebordinos: "Evoleren filma ikusi duten biktima batzuen ustez, min egin dezake, baina ez du ETA zuritzen"

Politika -

Elkarrizketa Radio Euskadin

Zinemaldiko zuzendariak nabarmendu duenez, ziur zeuden "No me llame Ternera" ez zela Sorturen gustukoa izango, baina Arkaitz Rodriguezek ikusi ostean kritikatu duela eskertu du. "Ikusi barik kritikatzea da errespetatzen ez dudana", azaldu du.