Junts hace caer la Ley de Amnistía y obliga a Sánchez a una nueva negociación

Tras rechazarse sus enmiendas, los diputados y las diputadas del partido de Puigdemont han votado en contra del conjunto de la ley por lo que el texto ha decaído (se necesitaba mayoría absoluta). La norma será devuelta a la Comisión de Justicia, que tendrá que negociar un nuevo texto.

publicado: 30/01/2024 18:10 (UTC+1)

última actualización: 30/01/2024 18:36 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Juntsek atzera bota du Amnistia Legea, Sanchez berriz negoziatzera behartuta

Junts ha optado por el "no" en la votación de conjunto sobre la Ley de Amnistía lo que ha impedido que se alcanzasen los 176 votos necesarios para que fuese aprobada por el Pleno y tendrá que ser devuelta a la Comisión de Justicia.

La votación ha tenido un resultado final de 179 votos en contra (PP, Vox, UPN, CC y Junts), 171 votos a favor (PSOE y sus socios de investidura excepto Junts) y ninguna abstención.

Con este resultado, la norma tendrá que volver a la Comisión de Justicia, que en el plazo máximo de un mes tendrá que emitir un nuevo dictamen de proposición. No obstante, este este plazo podría acortarse a 15 días por el trámite de urgencia que se sigue en la Cámara Baja. La decisión la deberá adoptar la Mesa del Congreso entre hoy y mañana.

Los y las representantes de Junts sí habían apoyado la norma en la anterior votación, la del dictamen emitido por la comisión. La aprobación de ese texto, pese al resultado de la votación de conjunto, es lo que permite que la norma vuelva a negociarse en la Comisión de Justicia.

Escenario casi desconocido

No hay muchos precedentes de esta situación y el Congreso deberá aclarar qué enmiendas de las presentadas en enero se van a poder seguir defendiendo en la comisión (no pueden presentarse nuevas). No obstante, siempre habrá opción a pactar enmiendas transaccionales que, a diferencia de lo que ocurre en el Pleno del Congreso, su votación no necesitará el visto bueno de todos los demás grupos.

