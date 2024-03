Las fuerzas políticas navarras critican el intento de asalto al Parlamento, pero con distinta intensidad

Política -

Chivite ha señalado que "es muy preocupante la velocidad a la que está avanzando el discurso del odio y deslegitimación de las instituciones", mientras Esparza ha mostrado su disconformidad, pero ha criticado que la reacción del PSN es "un ejercicio de cinismo absoluto".

publicado: 07/03/2024 19:30 (UTC+1)

última actualización: 07/03/2024 20:24 (UTC+1)

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha cargado contra el intento de varias decenas de agricultores de acceder este jueves por la fuerza a la sede del Parlamento Foral y ha señalado que "es muy preocupante la velocidad a la que está avanzando el discurso del odio y el discurso de la deslegitimación de las instituciones".

"Lo peor es que no sabemos a dónde puede llegar este movimiento que se está alimentando desde la política y desde dentro de las propias instituciones", ha criticado Chivite, en declaraciones a los medios, tras la aprobación de los Presupuestos Generales de Navarra para 2024.

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha mostrado su disconformidad con el intento de entrada al Parlamento, pero ha criticado que la reacción del PSN es "un ejercicio de cinismo absoluto y un intento de establecer una cortina de humo para no hablar de otros temas".

Esparza ha advertido de la "inaceptable doble vara de medir" que se ha puesto de manifiesto con la reacción a lo ocurrido. "Ha ocurrido "en el día en que el PSOE amnistía a todos los independentistas catalanes que generaron incidentes gravísimos y violentos, cometiendo posibles delitos de terrorismo, malversación y alta traición al Estado", una jornada en la que el PSN "se rasga las vestiduras" por lo sucedido en las puertas del Parlamento.

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Aznal, ha calificado de "inadmisible" el intento de entrar por la fuerza en el Parlamento. "Las reivindicaciones y protestas del sector primario son legítimas, pero así no", sostiene la parlamentaria de EH Bildu.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha exigido respeto a las instituciones tras rechazar el intento de asalto, y ha separado este ataque del resto de las protestas del campo. Garrido ha declarado que no se puede consentir un intento de ataque para "adulterar votaciones", pero "no es una acción que represente al campo navarro. "Creemos que no hay que darle más importancia y no hay que extenderlo al resto del movimiento".

Se ha tratado de algo que han llevado a cabo "unos pocos", según el parlamentario de la coalición. "No estaba previsto que una concentración, como hay otras muchas, pudiera desembocar en eso, y creemos que la actuación policial ha sido proporcional", ha opinado.

El Partido Popular de Navarra, tras manifestar que entiende la "desesperación" del sector agrario tras semanas de movilización, ha señalado que no está de acuerdo "con las formas de reivindicación que se han dado en el Parlamento" este jueves.

"Desde el PPN comprendemos y compartimos las exigencias del sector agrario y ganadero dada la desigualdad de condiciones a la que están sometidos por las políticas de Gobierno de Navarra y de España", sostienen al respecto.

Por su parte, el sindicato mayoritario de la Policía Foral, CSIF/SPF, ha denunciado y condenado los "tristes sucesos" ocurridos a las puertas del Parlamento de Navarra.

"Tan sólo la profesionalidad y la rápida actuación de los efectivos policiales ha evitado que los sucesos fueran a más", advierten desde el SPF, que denuncia la "necesidad de dotar a los agentes de los recursos necesarios para desarrollar las funciones que legalmente tienen asignadas, especialmente en materias tan sensibles como la seguridad ciudadana".