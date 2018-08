Política

Mintegi: 'No estamos cerrados a nada; hay que llegar a acuerdos'

29/10/2012

Laura Mintegi ha criticado las detenciones del fin de semana en la localidad francesa de Macon y ha afirmado que "el Gobierno español no tiene ni idea de lo que es un proceso de paz".

En una entrevista en Radio Euskadi, la líder de EH Bildu Laura Mintegi ha confirmado que no va a impedir que Iñigo Urkullu sea lehendakari. Mintegi ha recordado que el PNV ha asegurado que asiste a la ronda de contactos sin descartar ninguna posibilidad de pacto, esto es, un acuerdo de Gobierno, el de legislatura y el coyuntural; según temas concretos. En este sentido, ha dicho que no está cerrada a nada y que hay que llegar a acuerdos, aunque "tenemos que escuchar antes de decidir", ya que la formación abertzale se reunirá mañana martes con el PNV.



"Calculo que el PNV preferirá gobernar en solitario y acabará haciendo acuerdos puntuales", ha afirmado, "y siendo la segunda fuerza y si no estoy en el Gobierno, no queda otra que ser líder de la oposición"."Pero no voy a ser anti nada"; ha matizado, "nuestras postura siempre será buscar puntos de encuentro".

Preguntada sobre si a cambio de dar el apoyo a Urkullu pedirán estabilidad en la Diputación de Gipuzkoa, Mintegi ha afirmado que "no lo sé hasta no saber lo que se nos va a plantear" y ha destacado que "hay que respetar los tiempos".



La líder de EH Bildu se ha referido a la independencia y ha destacado que "el tema no es la fecha, sino la fórmula que se busca". No creo que "la foto que dibuja el PNV sea la misma que la nuestra", ha opinado y en este sentido, cree que "los dos tercios del Parlamento no tienen la misma fórmula para alcanzar la soberanía; no tengo muy claro cuál es la política para el 2015 del PNV".



Mintegi ha destacado que hay que hacer políticas de izquierdas y ha mencionado a los partidos de izquierdas que se han quedado fuera del Parlamento. En este sentido, "es un problema, yo prefiero que estén todas las fuerzas y más si son de izquierdas", ha recalcado.



Detención de Lesaka e Iturbide



Por último, se ha referido a las detenciones de este fin de semana. Mintegi ha dicho que "no puedo aplaudir una política de represión", y ha comprado la situación con la que vive el gobierno colombiano con las FARC. "En Colombia el Gobierno y las FARC están hablando". "El Gobierno español no tiene ni idea lo que es un proceso de paz. Justo detienen a la persona que lee el comunicado del cese definitivo de la violencia; esa no es la vía", ha concluido.