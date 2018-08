Sociedad

Decreto

El Gobierno Vasco reembolsará el copago a parados y pensionistas

Redacción

15/10/2013

Según publica la Cadena Ser, el usuario tendrá que adelantar el pago en la farmacia, aunque, posteriormente, el Ejecutivo reembolsará la cantidad gastada.

reembolsará con efecto retroactivo lo gastado por el El Gobierno Vascolo gastado por el copago farmacéutico a pensionistas con tarjeta sanitaria y rentas anuales inferiores a los 18.000 euros, a los parados que no tengan prestación por desempleo ni renta de garantía de ingresos y a las personas que no tengan regularizada su situación administrativa, carezcan de recursos y de tarjeta sanitaria, según ha avanzado la Cadena Ser.

La misma fuente, que ha tenido acceso al borrador del decreto, asegura que, posiblemente, el usuario tendrá que adelantar el pago en la farmacia, aunque el Ejecutivo reembolsará la cantidad a posteriori.

El Ejecutivo de Urkullu tiene previsto aprobar a mediados de noviembre el decreto para "compensar" el copago farmacéutico a los colectivos más desfavorecidos, no sólo a pensionistas que no lleguen a los 18.000 euros, sino también a los parados que ya no perciban las prestaciones.

Esta compensación tendrá un carácter retroactivo desde el 1 de julio de este año y se definirá en el decreto que, previsiblemente, aprobará el Ejecutivo en Consejo de Gobierno en noviembre.