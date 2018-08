Sociedad

Segundo día de protestas

Miles de personas muestran su indignación por la sentencia a 'La Manada'

Agencias | Redacción

27/04/2018

Las calles de Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Pamplona han sido de nuevo el escenario de las protestas por segundo día consecutivo.

Miles de personas, en su mayoría mujeres, se han concentrado hoy, viernes, en las tres capitales vascas y en Pamplona en protesta por el fallo de la Audiencia de Navarra sobre el caso de "La Manada", entre gritos de "esta sentencia también es violación", entre otras consignas.

Después de los multitudinarios actos de protesta que tuvieron lugar ayer, tras conocerse la sentencia, las mujeres han vuelto a congregarse ante los palacios de justicia de Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz, así como en Pamplona, en rechazo a la resolución judicial que ha condenado a los cinco acusados de "La Manada" a 9 años de cárcel por un delito de abuso sexual y no de violación, al apreciar los jueces que no hubo ni violencia ni intimidación.

En Bilbao, más de 2000 personas se han concentrado frente a los juzgados para exteriorizar su indignación por la sentencia de la Audiencia de Navarra.

Convocadas por colectivos feministas, las mujeres se han congregado al mediodía frente al Palacio de Justicia y, al grito de "No es abuso, es violación", han cortado la calle Buenos Aires, donde el inmueble tiene su entrada principal.

"Las mujeres sienten vergüenza por esta sentencia y están nerviosas, tristes y con rabia"

Ese ha sido el lema más coreado en la concentración y el que figuraba, en euskera ("Ez da sexu abusua, bortxaketa da") en la pancarta en torno a la cual se han congregado las manifestantes.

Andrea, una de las congregadas, ha explicado a los periodistas que las mujeres sienten "vergüenza" por esta sentencia y están "nerviosas, tristes y con rabia", pero también "fuertes" y con ganas de mostrar a la víctima de Pamplona "la solidaridad de todas las mujeres".

Concentración en Vitoria-Gasteiz. Foto: EFE.

En Donostia, cerca de un millar y medio de personas se ha concentrado ante el Palacio de Justicia. Con dos pancartas sostenidas por militantes de grupos feministas donostiarras, los congregados han coreados gritos como "es violación, no es abuso", "justicia de mierda, la habéis juzgado a ella", "violadores a la hoguera" y "'Manada', entzun, pin, pan, pun" (Manada, escuchad, pin, pan, pun".

En Vitoria, unas 200 personas se han concentrado este mediodía ante el Palacio de Justicia para protestar por la sentencia contra La Manada con pancartas en las que se leía "No es abuso, es violación", "Si tocan a una nos tocas a todas". Entre los concentrados se encontraban parlamentarios vascos.

Pintadas en la fachada de la Audiencia de Navarra en contra de la sentencia. Foto: EFE.

En Pamplona cientos de personas, muchas de ellas mujeres jóvenes, se han congregado en el Palacio de Justicia al grito de "no es abuso, es violación". Allí, encabezadas por una pancarta en la que se leía "No es no. Justicia", en euskera y castellano, han coreado consignas como "esto sí es terrorismo" o "esta justicia es una mierda" y han pedido la inhabilitación del magistrado que emitió un voto particular pidiendo la absolución de los acusados.