15/04/2021 11:16 Sociedad CORONAVIRUS Urkullu espera al análisis de los técnicos sobre la "preocupante" situación N. B. | EITB MEDIA Tras la reunión del LABI técnico, el lehendakari decidirá si convoca o no el LABI institucional para analizar un posible endurecimiento de las restricciones de la actividad y la movilidad.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, está a la espera del análisis de la situación epidemiológica "preocupante" que hagan este jueves los técnicos que aconsejan a la Comisión Asesora del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) para decidir si convoca a no a este órgano institucional para endurecer las restricciones.

Urkullu ha insistido a su llegada al pleno del Parlamento Vasco en que la evolución de los casos de covid-19 en Euskadi "está siendo preocupante", una vez que ha terminado la Semana Santa y la semana posterior de Pascua, ya que ayer se sobrepasaron los 1000 positivos en una jornada.

Desde las 9:30 de esta mañana está reunida la comisión técnica del LABI, que mantuvo su anterior encuentro el pasado martes con la presencia no habitual del lehendakari, Iñigo Urkullu, y de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui.

"Estoy a la espera de cuál sera el planteamiento (de los técnicos) y en función del sentido decidiré si convoco o no el LABI", ha explicado el lehendakari, que no ha precisado qué fecha podría fijarse si así lo estima.

En relación al estado de alarma, ha insistido en reclamar que no decaiga el 9 de mayo. "Si el presidente Pedro Sánchez se mantiene en la no prórroga, no sé si cabe la alternativa de cambiar la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública", ha señalado.

"Todos estamos preocupados, el presidente pensaba que la situación iba a ser otra, pero es la que es. Debemos estar preocupados, la pandemia sigue existiendo", ha advertido.