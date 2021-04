23/04/2021 14:05 Sociedad Concentración de protesta Cinco personas detenidas en una protesta de SOS Ostalaritza en San Sebastián E. G. | EITB MEDIA Integrantes de la plataforma se han encadenado al Palacio Foral, por lo que han sido arrestadas. La Ertzaintza ha cargado contra las personas que se encontraban protestando por las restricciones. Escuchar la página Escuchar la página

Cinco personas, integrantes de la plataforma SOS Ostalaritza, han sido detenidas este viernes en San Sebastián (Gipuzkoa) tras encadenarse en las puertas del Palacio Foral para protestar por la situación que atraviesa el sector por las restricciones impuestas como consecuencia de la pandemia de la covid-19.

Esta agrupación había convocado una comparecencia frente a la sede de la Diputación de Gipuzkoa, donde varias personas se han encadenado por el cuello a los barrotes que hay en las ventanas que rodean la principal puerta de acceso al edificio foral. Agentes de la Ertzaintza han cortado con una cizalla la cadena que rodeaba la cabeza de las cinco personas, quienes han sido introducidas en el Palacio Foral.

En ese instante se han vivido momentos de tensión entre efectivos de la Policía vasca y un centenar de personas de la misma plataforma concentrados en el lugar, que proferían consignas de apoyo hacia sus compañeros y en contra de los agentes.

La Ertzaintza ha utilizado material antidisturbios para desplazar a los concentrados fuera de los arcos de la Plaza de Gipuzkoa, donde han continuado con su concentración mientras coreaban consignas como "Bar cerrado, bar arruinado" o "No vais a matar de hambre".

Los momentos de tensión se han repetido en el momento en el que las cinco personas detenidas han sido sacadas del Palacio Foral, cuatro de ellas por un lateral del edificio, para ser trasladados en varios vehículos a dependencias policiales.

"Precintan" la sede del PNV en Bilbao

En Bilbao, integrantes de Bizkaiko Tabernariak (parte de SOS Ostalaritza) ha colocado un precinto simbólico la sede del PNV, Sabin Etxea, para protestar por el cierre de sus establecimientos, "la ausencia de ayudas económicas al sector para cubrir gastos y la falta de alternativas a aquellos locales que no disponen de terrazas para desempeñar su actividad debido a las medidas impuestas por la pandemia".

Además del precinto, han dispuesto sillas y mesas de terraza ante la puerta de Sabin Etxea y han simulado una consumición mientras coreaban lemas en favor del sector y las demandas de ayudas económicas al colectivo para afrontar la caída de su facturación.

Unos minutos después de iniciar la protesta, varios ertzainas han procedido a identificar a dichas personas, quienes a continuación han retirado todo lo que habían colocado en torno a la sede jeltzale.

Una de las representantes de la plataforma ha explicado que han realizado esta "ocupación simbólica" de la sede del PNV porque es el partido que "más restricciones está poniendo a nuestra actividad y porque, de hecho, el plan Bizi Berri III "no lo están cumpliendo porque hay en Euskadi muchos municipios que, sin mostrar elevados contagios, tampoco a sus locales de hostelería se les dejan abrir hasta las 21:00 horas" como estipula. Desde el punto de vista de SOS Ostalaritza, ese plan "solo se aplica cuando les interesa".

Con esta ocupación del espacio junto a la terraza habilitada por el bar de la sede del PNV han querido "denunciar el privilegio de que la propia terraza que ha puesto Sabin Etxea ha ampliado su espacio pero, otros hosteleros, en otros barrios y pueblos, que podrían abrir pero no lo hacen, no tienen ninguna opción porque no tienen terrazas y, con los aforos limitados, siguen pagando sus cuentas sin poder facturar y sin tener ingresos para poder seguir pagando esos costes con unas ayudas mínimas" han denunciado.

Finalmente, la representante de Bizkaiko Tabernariak ha pedido al LABI que analice la implantación de "otras restricciones y busque un 'plan b' alternativo a este cierre sin opciones de la noche a la mañana de este sector".