27/06/2021 12:19 Sociedad CORONAVIRUS Zubia: "Habrá más brotes porque todavía hay mucha gente sin vacunar" EIDER JAUREGI OIARTZABAL | EITB.EUS El jefe de la UCI del Hospital Donostia tiene claro que volverán a producirse brotes similares al de los estudiantes de Mallorca si no se cambian los hábitos y no se mantienen las medidas.

Tras acelerarse el ritmo de la vacunación y mejorar notablemente los indicadores de la pandemia del coronavirus, desde este sábado la mascarilla no es obligatoria al aire libre en Hego Euskal Herria. La semana, sin embargo, no ha terminado con los mejores datos para la Comunidad Autónoma Vasca, que fruto del brote originado en Mallorca entre estudiantes que habían ido a celebrar el fin de curso, ha visto como empeoraba la tendencia, sobre todo en Gipuzkoa. El brote ha dejado al menos 126 casos en la CAV, pero de momento está ligado, sobre todo, a una franja de edad.

El responsable de la UCI del Hospital Donostia, Félix Zubia, cree que ha habido dos factores claves en lo ocurrido: por un lado, el incumplimiento de las medidas preventivas y por otro lado, la falta de inmunización en esa franja de edad. El médico tiene claro que vamos a ver más casos de este tipo a lo largo del verano y ha vuelto a pedir que se mantengan las medidas en el último programa de Osasun Etxea de este curso en Euskadi Irratia: "Al flexibilizar las medidas sabíamos que estas cosas iban a pasar. Por un lado, porque cambian los hábitos y quizás no hayamos aprendido lo que es esta enfermedad, y por otro, porque tenemos un alto porcentaje de población que no está vacunada. El porcentaje de inmunizados no llega al 40 % de los ciudadanos y el porcentaje de los que tienen una dosis es del 60 %. Por lo tanto, hay un gran grupo que puede contagiarse y que se contagiará si se mantienen algunas costumbres".

La preocupación de Zubia radica en si seremos capaces o no de mantener las medidas de precaución necesarias para evitar el contagio: "Sí, la irresponabilidad de estos jóvenes está clara, pero tenemos que tener un poco de más de visión, ampliar el foco y pensar en qué va a pasar si no cambiamos nuestros hábitos. La legislación puede cambiar, pero nuestros hábitos no deberían cambiar mucho. ¿Qué pasará si no mantenemos las medidas en nuestras casas, cuando abramos las sociedades o los txokos, en los bares, en las 'no fiestas'?" ha reflexionado.

Ha recordado que los más jóvenes aún no han recibido ninguna vacuna y cree que el contagio en estas franjas de edad propiciará que la enfermedad se extienda y llegue a personas más mayores: "La vacuna tiene una eficacia muy alta pero no es 100 % efectiva. Por ello, serán puntuales, pero algunas personas tendrán que ser hospitalizadas. El Sistema Sanitario lo va a soportar, las UCIs no se nos van a desbordar pero esperamos casos individuales ".

Así, el responsable de la UCI del Hospital Donostia prevé que se produzcan más brotes hasta que la vacunación llegue a los más jóvenes. Sobre todo viendo que las nuevas variantes son más contagiosas que la versión original del coronavirus: "El número de no vacunados sigue siendo alto y es lógico pensar que la transmisión en la calle va a aumentar. En cuanto a las variantes, Delta, por ejemplo, es dos veces más contagiosa que la original, aunque quien lo sufre lo pasa de una manera más leve. Eso sí, si antes se complicaba el 2 % de los casos, y con esta variante se complica el 1 %, al final, como los casos son muchos más, el número global de casos que se complican se mantendrá o aumentará, y eso es lo que se está viendo en Reino Unido, Bélgica, Portugal e Israel, por ejemplo, donde la variante Delta se está convirtiendo en predominante, tienen muchos casos pero afortunadamente pocos ingresos ".

El médido intensivista ha querido dejar claro que las cuatro vacunas aprobadas actualmente contra el coronavirus (AstraZeneca, Janssen, Pfizer y Moderna) son eficaces frentre a todas las variantes, y ha insistido en que la vacunación mundial es la vía más eficaz para evitar que surjan nuevas variantes.