22/07/2021 19:15 Sociedad Coronavirus El lehendakari no descarta acudir a los tribunales para pedir el toque de queda EITB Media Además, el jefe del Ejecutivo vasco ha pedido a la ciudadanía que limite la movilidad nocturna desde la 01:00 hasta las 06:00 horas, para hacer frente a la alta incidencia.

El lehendakari Iñigo Urkullu no descarta acudir a los tribunales para pedir el toque de queda, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que voluntariamente limite la movilidad nocturna desde la 01:00 hasta las 06:00 horas. Urkullu ha hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves, 22 de julio, tras la reunión del LABI en la que se han adoptado nuevas medidas para tratar de hacer frente a la elevada tasa de contagios de coronavirus.

El decreto, que entrará en vigor este viernes, aunque lo concerniente a una mayor limitación de aforos estará vigente a partir del próximo lunes, incluye cuatro "llamamientos cívicos" a la ciudadanía, en base a la Ley Antipandemia Ciovid del Parlamento Vasco.

De esta forma, se insta a la ciudadanía, "sobre la base de su autorresponsabilidad, a una autolimitación voluntaria", para que la movilidad nocturna se restrinja durante la franja horaria de una a seis de la madrugada, la agrupación máxima de personas sea de seis, excluidos convivientes; se proceda a un "autoconfinamiento y autoaislamiento personal en cuanto se experimenten los primeros síntomas de contagio por Covid, y se comunique a los servicios sanitarios.

Asimismo, Urkullu, ha contestado al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez que "la gravedad de la situación" de la pandemia "exige un mayor nivel de ejercicio de responsabilidad", y ha recordado que ha solicitado al Ejecutivo herramientas para poder adoptar medidas restrictivas con el objetivo de "intentar atajar, contener o cortar de raíz la transmisión comunitaria", no solo para Euskadi, sino para el conjunto del Estado.

En la comparecencia ante los medios tras presidir el Consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), Urkullu ha sido preguntado sobre su relación con Sánchez. El lehendakari ha afirmado que el problema es que no ha recibido "respuesta" a la carta que le envió esta semana, lo que le "provoca un estado de ánimo no positivo" respecto a la "dinámica" que conoce en su actuación.

"No es solamente que no me haya respondido al escrito que yo envié el lunes y que haya persistido en la ratificación del Real Decreto ley ayer en el Congreso, sino que ha habido otras ocasiones anteriores en los que me he dirigido a él y no he obtenido respuesta, y en su caso, cuando he obtenido respuesta, ha sido que ya tenemos las herramientas suficientes las comunidades autónomas o que existe el Consejo Interterritorial", ha reprochado.

Urkullu ha reconocido que no le gustan las "decisiones que puedan suponer medidas restrictivas", pero ha subrayado que se trata de un "ejercicio de responsabilidad" que se debe hacer, adoptando medidas para "intentar atajar, contener o cortar de raíz la transmisión comunitaria de un virus que es mutante".

"Ese es mi ejercicio de responsabilidad y con ese ejercicio de responsabilidad es con el que me dirijo al presidente del Gobierno español, en orden a una interpretación, no solo para la Comunidad Autónoma de Euskadi, sino para el conjunto del Estado", ha concluido.