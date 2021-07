El barco 'Ocean Viking' rescata a 175 personas en el mar y espera un puerto

El barco Ocean Viking, de la organización humanitaria SOS Méditerranée, ha rescatado este sábado a 175 personas en tres operaciones de salvamento en el mar Mediterráneo, entre ellas varios menores y mujeres, y espera un puerto en el que poder desembarcarlos.

La ONG ha explicado en un mensaje en las redes sociales que el primer rescate se ha producido tras avistar un bote en peligro con 57 personas a bordo, cerca de las aguas de Libia. Entre los migrantes había ocho mujeres y once menores, incluidos cinco niños menores de 12 años.

The #OceanViking rescued 57 people from a rubber boat in distress spotted from the bridge in international waters in the Libyan SRR this morning.



Among the survivors are 8 women, 11 minors, incl. 5 children under the age of 12.



