06/08/2021 20:53

Sociedad

Campaña de vacunación

El vacunódromo de La Casilla cierra este fin de semana y el del BEC el sábado por la mañana y el domingo

Agencias | EITB Media

Los cierres se deben a que no hay dosis disponibles, y desde el Departamento de Salud han apuntado a que "no tiene sentido tener abierto un recurso así, si no hay gente citada".

Centro de vacunación de La Casilla, Bilbao. Foto: EFE.