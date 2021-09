05/09/2021 10:59 Sociedad CORONAVIRUS Zubia: "En dos o tres meses se podrían aligerar las medidas, pero siempre, según los niveles de transmisión" EITB MEDIA De cara al nuevo curso escolar, el jefe de la UCI del Hospital Donostia subraya que estamos ante un escenario mejor en comparación con el curso anterior, pero ve conveniente mantener, todavía, las medidas preventivas. Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistado, como cada domingo, en Goiz Kronika de Euskadi Irratia, el responsable de la UCI del Hospital Donostia Félix Zubia ha incidido en que el nuevo curso escolar, que en Iparralde arrancó la pasada semana y en Hegoalde lo hará el próximo miércoles, se debería mantener las medidas preventivas mientras la transmisión de la covid-19 no baje de manera notable. Según ha dicho, el pasado curso se demostró que las medidas adoptadas en los centros educativos fueron "muy eficaces".

Por otro lado, ha precisado que la eficacia de la vacuna consiste en "no tener casos graves y reducir los ingresos hospitalarios", pero en cuanto a la transmisión, "el que está vacunado no tiene la certeza de que no se va a contagiar ni que no va a contagiar a los demás". En este sentido, Zubia ha precisado que "este otoño tendremos que seguir manteniendo las medidas", a pesar de que la vacunación está muy avanzada. "Según la evolución y los niveles de transmisión", no descarta una posible aligeración en dos o tres meses.