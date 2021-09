30/09/2021 09:51 Sociedad Entrevista Chivite cree que no es "precipitado" levantar las restricciones: "Estamos en otro momento" Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA La presidenta de Navarra ha hecho un nuevo llamamiento a la precaución. "Eliminamos las restricciones, pero la prudencia y la responsabilidad no las podemos eliminar", ha subrayado. Escuchar la página Escuchar la página

La presidenta de Navarra, María Chivite, considera que no es "precipitado" levantar las restricciones vigentes (horarios y aforos, principalmente) para hacer frente al coronavirus, porque, según ha defendido, "estamos en otro momento".

En una entrevista concedida a "Boulevard" de Radio Euskadi, la presidenta de Navarra ha hecho, no obstante, un llamamiento a la precaución. "Eliminamos las restricciones, pero la prudencia y la responsabilidad no las podemos eliminar", ha esgrimido. En ese sentido, ha subrayado que seguirán "vigilantes" pero ha recordado que la circulación del virus "es muy baja", gracias en gran medida al alto porcentaje de vacunación, que alcanza casi al 80 % de la población navarra.

Ante las críticas de la comunidad educativa de no hacer extensible el fin de las restricciones también en las escuelas, Chivite ha recordado que la infancia es el único colectivo que están sin inocular. "Básicamente por eso mantenemos las medidas, porque los niños y las niñas no están vacunados. Es verdad que su evolución no es grave, pero son igualmente transmisores del virus".

Sobre el mantenimiento de la jornada continua hasta Navidades, la presidenta socialista ha dejado entrever que pudiera haber algún cambio: "No hay nada definitivo. Hemos dado un primera paso para flexibilizar los confinamientos en Primaria, pero vamos a ir poco a poco". Según ha avanzado, en noviembre hay prevista una reunión a nivel Interterritorial sobre la posible flexibilización del protocolo a nivel general; "esperaremos a eso", ha añadido.

Chivite tampoco ha querido adelantar hasta cuándo se mantendrá la mascarilla entre nosotros. "La mascarilla ha funcionado muy bien, hemos logrado que la transmisión se muy baja o incluso nula en algunos viruses. En interiores, por ahora, la vamos a mantener", ha dicho, para añadir que no se atreve a dar plazos, porque no se sabe cómo evolucionará el virus.