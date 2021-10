17/10/2021 09:27 Sociedad día de lucha contra la pobreza La pobreza, tan presente como silenciosa itxaso león kareaga | eitb media Los últimos datos acerca de la pobreza han dejado conclusiones preocupantes en la CAV. Numerosos agentes sociales se han movilizado en el Día de Lucha contra la Pobreza, a favor de los Derechos Humanos y de un modo de vida digno. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Una mujer busca chatarra en Bilbao. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Durante los dos últimos años, la desigualdad social entre clases ha incrementado visiblemente en Euskadi. Una de cada cinco personas (el 19,9% de la población) se encuentra en riesgo de exclusión y pobreza, según el indicador AROPE sobre el riesgo de pobreza y exclusión.

Así lo ha denunciado la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social EAPN. El último informe anual ha sacado a la luz que el 29,9% de las personas que viven en la pobreza extrema en la Comunidad Autónoma Vasca no tienen acceso a RGI, y un 36,95% no puede salir de la pobreza. Además, concluye que la pobreza afecta más a mujeres que a hombres.

En el Día Internacional de Lucha contra la Pobreza, múltiples asociaciones e iniciativas populares han puesto el foco sobre las realidades más próximas, para reivindicar los Derechos Humanos y un modo de vida digno.

Ángel Elías es decano de la facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la UPV, además de socio de la iniciativa popular por la Renta Básica Incondicional. Opina que los últimos datos destapan un panorama "preocupante". A pesar de no ser tan visible en nuestro territorio, la pobreza está más cerca de lo que pensamos: "una de cada cinco personas se encuentra en peligro de pobreza, un 17,8% de la población está en situación de pobreza relativa, el 6,1% vive en la pobreza severa y hay casi 3000 personas sin hogar".

En 2020, el 7,6% de los hombres y el 12,3% de las mujeres de Euskadi se encontraban en situación de pobreza; "esto es, había cerca de 219 000 personas en riesgo de pobreza, 1700 más que el año anterior". Además, 138 000 eran mujeres, y los 80 000 restantes, hombres.

Los datos se presentan favorables en cuanto a las tasas generales, y el nivel de pobreza ha tendido a bajar, pero desde EAPN han aclarado que "hay colectivos que no perciben esa mejoría".

Se trata de algunas de las conclusiones de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales en Euskadi, publicada a principios de verano por el Gobierno Vasco. El estudio reflejaba que un 90% de la población vasca vive en situación de bienestar, a pesar de la influencia de la pandemia sobre estos últimos datos.

Por su parte, Mabel Cenizo, responsable del área de Comunicación, Formación y Voluntariado de Cáritas Gipuzkoa, cree que la pobreza, "afortunadamente, no es tan visible en nuestra comunidad autónoma porque contamos con un sistema de prestaciones públicas que protege a muchos hogares ante la falta de ingresos o desempleo".

Con todo, "la podemos encontrar cuando caminamos por las calles de nuestras ciudades", y es que "200 personas duermen cada noche en ellas".

La pobreza afecta, sobre todo, a familias de origen extranjero con menores y sin estudios cualificados. De la misma manera, ese nivel ha subido también en el caso de las familias monoparentales, y especialmente en las monomarentales. Además, la pobreza infantil afecta al 11,7% de los menores de 14 años (la tasa más alta desde 2008), y se relaciona con el acceso a comida proteínica y a frutas y verduras.

Desde Cáritas explican que, entre los perfiles que suelen acudir a ellos predominan los grupos sociales que no tienen apoyos familiares suficientes, que no cuentan con empleo (o, en su defecto, es precario), o que no tienen acceso a prestaciones públicas por no cumplir con los requisitos que se establecen en ellas.

Asimismo, un gran porcentaje de las dificultades mencionadas las tienen las personas migrantes.

Save the Children advertía hace un año de que 92 000 niños y niñas en la CAV estaban en peligro de pobreza o exclusión social. Elías opina que ocurre porque "no se cumple la legislación en materia de Derechos Humanos", y afirma que los estados "tienen que utilizar todos los recursos económicos que tengan a mano para garantizar un modo de vida digno".

En Euskadi, la pobreza no está tan vinculada al acceso a la alimentación, al agua potable o a las vacunas.

Sin embargo, Cenizo apunta que muchos niños y niñas han descubierto durante esta pandemia su situación de riesgo de pobreza o exclusión "al darse cuenta de que las condiciones digitales de su hogar no facilitaban el acceso al seguimiento de las tareas escolares".

Esa es "la vivencia del riesgo, que existan niños y niñas que no pueden acceder a bienes o servicios como la educación o las actividades deportivas en las mismas condiciones que otros".

"A futuro", añade, "deberíamos prevenir mejor, articulando políticas públicas que protejan a la infancia, asegurando cubrir sus necesidades sociales y emocionales".

Según Elías, "no cabe duda" de que, en el contexto actual de pandemia, algunos colectivos se encuentran en situación aún más vulnerable. Para acabar con la pobreza material, invita a participar en la Iniciativa Legislativa Popular por la Renta Básica Incondicional y firmar la propuesta, en caso de estar de acuerdo con su contenido.

En este sentido, Cenizo advierte que "la pandemia ha puesto en evidencia que debemos atender con mejores políticas de protección y empleo las situaciones de precariedad para que no se conviertan en situaciones de pobreza".

También hay que tener en cuenta que "todavía tenemos que hacer frente a la realidad social cuando finalicen los ERTE, y pueda haber personas que no recuperen su empleo".

Actos y movilizaciones en el Día contra la Pobreza

Cientos de personas salieron a las calles de Bilbao este pasado viernes, convocadas por entidades, grupos sociales y vecinales y sindicatos. El objetivo principal de la manifestación fue denunciar la situación de pobreza tanto relativa como de mantenimiento que alrededor de 800 000 personas sufren en la Comunidad Autónoma Vasca, así como reivindicar un sistema de garantía de ingresos accesible y que permita a las personas salir de la pobreza.

La constante subida del precio de la luz también se puso sobre la mesa. Alfonso López, en representación de EAPN Euskadi, declaró que se trata de "uno de los elementos que está complicando la vida a mucha gente" y que "es un error hablar de pobreza energética, parcializando la pobreza".

Por su parte, la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao reclamaba en su manifiesto por el Día Internacional de Lucha contra la Pobreza "recursos y voluntad política", así como un "cambio en el modelo socioeconómico". Para ello, consideran necesario "poner la vida en el centro, la de las personas y la del planeta".

También en Vitoria-Gasteiz, ayer sábado tuvo lugar una concentración con motivo del Día Internacional contra la Pobreza, convocada por la diócesis y diversos colectivos religiosos.

Por otro lado, la plataforma Pobreza Cero de Donostia ha llamado a la Bizimartxa reivindicativa programada para hoy. La marcha partirá en bici a las 12:00 del mediodía desde el Peine del Viento, ambientada por el grupo Txita Sound System. La misma plataforma ha organizado para el martes que viene un cinefórum que culminará esta edición, que tiene como eje principal el derecho a la salud y el acceso mundial a las vacunas. Está prevista la reproducción del largometraje 'La mujer del chatarrero' en el Cineclub Kresala.

El menor riesgo de pobreza, en Navarra

También otros datos significativos han visto la luz esta semana, y es que Navarra se mantiene como la comunidad autónoma con menor riesgo de pobreza del Estado español, aunque la tasa aumenta por lo general.

Así lo confirma el V informe sobre la pobreza y la desigualdad social en Navarra, elaborado por el Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales.

El informe dibuja la situación previa a la era Covid, pero el Gobierno navarro espera un fuerte aumento de cara a los dos próximos años, coincidiendo con la etapa más dura de la crisis, seguido de una mejora brusca.

Según los más recientes datos, la pobreza relativa ha disminuido una décima, mientras que la severa ha crecido una décima. En cualquier caso, el director general del observatorio Luis Campos ha aclarado que, por lo general, "Navarra ha mantenido sus bajos niveles de desigualdad y pobreza, aunque con un ligero repunte".