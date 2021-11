17/11/2021 13:13 Sociedad Coronavirus Navarra registra 174 casos en una jornada con un ingreso en la UCI Agencias | EITB Media La Comunidad Foral encadena ocho jornadas por encima del centenar de contagios diarios. Escuchar la página Escuchar la página

Navarra registró este martes 174 nuevos casos de Covid-19, tras realizar 3398 pruebas, lo que supone una tasa de positividad del 5,1 %, según los datos facilitados por el Gobierno Foral.

Esta cifra supone un descenso respecto a los 191 casos detectados la jornada anterior con una positividad del 5,9 %. La Comunidad Foral encadena ocho jornadas por encima del centenar de contagios diarios. En los últimos días se han registrado en Navarra 130 casos el domingo (9,5 %), el sábado 159 (9,9 %); el viernes se detectaron 132 casos (5,3 %), 125 el jueves (5,4 %), el miércoles 114 (4,9 %), y el martes de la semana pasada fueron 129 casos con una positividad del 5 %.

En las últimas 24 horas no se han registrado fallecimientos y se ha producido un nuevo ingresos hospitalario y un ingreso en la UCI. De esta manera, permanecen ingresadas 39 personas, ocho de ellas en la UCI.

En el capítulo de vacunación, este martes se administraron 4861 vacunas, con lo que el total de administradas asciende a 1 056 865. Las personas con pauta completa en Navarra son 528 218.

Medidas para la población no vacunada

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado este miércoles que las medidas que se estaría planteando el Ejecutivo ante el aumento de casos de covid-19, en su caso para implantarlas a partir de la semana próxima, "no afectarían al conjunto de la población, sino que nos centraríamos en aquella parte de la población que ofrece mayor riesgo de acabar desarrollando la enfermedad con gravedad, en ingreso; estaríamos hablando de la parte de la población que no está vacunada".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Remírez ha indicado que el pasaporte covid es una de las medidas que se está trabajando, "más eficaz porque diferencia claramente a aquella población que tiene la pauta completa -de vacunación- de la que no la tiene".

El consejero ha señalado que desde el Ejecutivo "se mantienen los contactos con sector hostelero y cultural para evaluar con ellos las mejores medidas para atajar la situación que tenemos" y ha añadido que "seguimos con el camino que hemos iniciado con los sectores que podrían verse más afectados, teniendo claro que nos queremos centrar en aquella parte de la población que genera riesgo para sí mismo y para el sistema sanitario".

Ha explicado el portavoz que "todo ello debe hacerse con el aval judicial" y que por tanto deben ser "medidas adecuadas, proporcionadas, ajustadas para tratar de atajar las causas". "Si no es esta semana, muy a principios de la semana que viene, podremos dar informaciones más concretas de las medidas", ha aseverado.

Menores no vacunados

Remírez ha señalado, en la rueda de prensa, que hay un 10 % de población de más de 12 años que no está vacunada y "ocupa el 60 % de las camas UCI". "Por lo que insistimos en la importancia de la vacunación y seguimos haciendo un llamamiento a esa parte de la población que, pudiendo vacunarse, no se ha vacunado", ha manifestado, para valorar la respuesta de la ciudadanía llamada para la dosis de refuerzo, así como que no hay casos en las residencias de mayores.

Sobre el aumento de casos en menores de 12 años, el portavoz ha indicado que "son personas que afortunadamente no desarrollan la enfermedad, salvo que tengan patologías previas, con un grado de gravedad; sí que son transmisores". "Y la medida que está trabajando la Agencia Europea del Medicamento (EMA) es la vacunación del colectivo entre 5 y 12 años", ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que son partidarios de que, en cuanto la EMA lo autorice, "pongamos en marcha esa vacunación para que no sean excesivamente transmisores". "Una persona vacunada transmite con mucho menos virulencia el virus que una no vacunada", ha subrayado Remírez.