13/11/2021 10:31 Sociedad Coronavirus Navarra vuelve al nivel de riesgo alto de transmisión de la covid-19 al superar los 150 casos de incidencia Eider Jauregi Oiartzabal | EITB Media Este viernes se detectaron 132 nuevos positivos, igualando niveles de finales de agosto. Es el cuarto cuarto día seguido por encima de los 100 positivos.

El repunte de la incidencia de la covid-19 está siendo especialmente importante en Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, que son las dos comunidades que mayor incidencia acumulada a 14 días tienen en todo el Estado español.

Este viernes la Comunidad Foral de Navarra detectaba 132 nuevos positivos en el cuarto día consecutivo por encima de los 100 casos, unas cifras que no se registraban desde finales de agosto.

Con estos datos, la Comunidad foral ha vuelto a superar la barrera de los 150 casos por cada 100 000 habitantes en los últimos 14 días, ya está en 158,35 según datos del Ministerio de Salud español, lo que la sitúa de nuevo en riesgo alto de transmisión (entre 50 y 150 el nivel es de riesgo medio y a partir de 150 es de riesgo alto). Navarra había pasado a mediados de septiembre de riesgo alto a riesgo medio, pero la situación epidemiológico ha vuelto a empeorar.

De todos modos, y aunque el Gobierno valora implantar el pasaporte covid en el ocio nocturno, la alta transmisión actual no está teniendo reflejo en los hospitales y el nivel de alerta en ellos es de riesgo bajo, tal y como ha explicado este semana la consejera Santos Indurain. Esto es debido al alto porcentaje de vacunación que hace que aunque estén subiendo los contagios, la mayoría de los infectados no terminan hospitalizados. Actualmente permanecen ingresadas por covid 39 personas, siete de ellas en la UCI.

El grupo de mayor incidencia es el de menores de 12 años (270), que no se encuentran vacunados, y le siguen el grupo de 40-49 (207) y el de 70 a 79 años (189).

La consejera ha llamado a no bajar la guardia y evitar volver atrás : "la ecuación es clara: no vacunación y no mascarillas equivale a más posibilidades de enfermedad, ingresos y posible muerte y más vacunación, más mascarilla y vida en exteriores a menos infecciones y si se produjeran de menor gravedad". (...) "La vuelta a la interacción social ha sido muy llamativa, ansiada y también merecida pero toca en este momento serenar y preservar lo conseguido".

Empeoramiento de datos también en la Comunidad Autónoma Vasca e Iparralde

El Gobierno Vasco solo da cuenta de los datos epidemiológicos los lunes, y a falta de que los actuales se hagan públicos el 15 de noviembre, hace unos días se había superado ya el umbral de los 100 casos por cada 100 000 habitantes. Según datos del Ministerio de Salud español de ayer, 12 de noviembre, la cifra era de 142,72.

Por su parte, el Departamento de los Pirineos Atlánticos, que engloba a Iparralde, tenía este viernes una tasa de incidencia de 105,10.