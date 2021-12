02/12/2021 09:13 Sociedad Entrevista María Chivite: "Estamos barajando implantar el pasaporte covid en las residencias" EITB Media La presidenta navarra afirma que, de mantenerse la presión hospitalaria, no será necesario establecer más restricciones. Por otra parte, espera aprobar para fin de año el decreto del euskera. Además, ha ratificado que no firmarán un acuerdo de gobierno con EH Bildu. Escuchar la página Escuchar la página

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha anunciado que el ejecutivo está barajando implantar el pasaporte covid en las residencias de personas mayores, además de en el ocio nocturno y restaurantes grandes, como hasta ahora.

Preguntada por la situación epidemiológica, la presidenta foral ha explicado que en vez de reparar al número de positivos hay que fijarse en la presión hospitalaria. En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Chivite ha subrayado, por tanto, que de mantenerse como hasta ahora, el Gobierno no ve la necesidad de establecer más restricciones. En sus palabras, el objetivo es acelerar la vacunación.

En otro orden de cosas, la dirigente socialista espera aprobar para fin de año el decreto del euskera. Además, ha ratificado que no firmarán un acuerdo de gobierno con EH Bildu.

"El euskera no debe ser mérito en la zona no vascófona"

Chivite ha confiado en que el decreto del euskera se apruebe antes de final de año y ha asegurado que en el Gobierno Foral existe "un gran consenso" entre PSN, Geroa Bai y Podemos.

La principal discrepancia es el lugar que necesita el euskera en el acceso a la función pública y, a la espera de lo que recoja el decreto, la presidenta ha dicho claramente que no lo va a aceptar como mérito: "En la zona no vascófona no será mérito". Chivite ha negado que ese no reconocimiento vulnere los derechos de los vascoparlantes: "Se trata de respetar la realidad sociolingüística".

"Ningún acuerdo de gobierno con EH Bildu"

Preguntada por las relaciones con Euskal Herria Bildu, ha valorado "positivamente" los acuerdos puntuales, que tienen un "evidente contenido social". Eso sí, Chivite ha insistido en que, mientras sea secretaria general del PSN, no habrá pacto de gobierno con la coalición soberanista.

En cuanto al traspaso de competencias, Chivite ha pedido "paciencia" sobre la transferencia de la gestión del tráfico y ha destacado que, en la toma de contacto con el Gobierno Vasco, mantienen "una buena colaboración, especialmente durante la pandemia".